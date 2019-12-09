Президенты Украины и России проводят в Париже первую встречу с глазу на глаз. Она проходит в рамках саммита «нормандской четверки».





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Как сообщает офис президента Украины, ради двусторонней встречи прерваны переговоры «нормандской четверки». После того как Путин и Зеленский поговорят, встреча глав Франции, Германии, России и Украины в полном составе продолжится.





До этого переговоры Меркель, Макрона, Путина и Зеленского продолжались больше двух часов. Они проходили за закрытыми дверями — прессу после протокольной съемки попросили удалиться, пишет news.tut.b





Как сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, лидеры обсуждали «проект коммюнике, который был подготовлен до этого». Ожидается, что по итогам встречи документ будет подписан.









«Это необязывающий документ, необязывающее соглашение, но можно ожидать, что в нем будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание», — пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также сообщил, что перед началом переговоров в «нормандском формате» Путин и Зеленский обменялись рукопожатием.





Напомним, ранее президенты Украины и России общались только по телефону.



