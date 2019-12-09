Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Встреча лидеров "нормандской четверки" началась в Париже

Встреча посвящена урегулированию ситуации на востоке Украины, началась в понедельник в Елисейском дворце в Париже.

Как передает корреспондент "Интерфакса", несмотря на то, что президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель встречаются в Париже на фоне общенациональной забастовки и массовых акций протеста, захлестнувших столицу Франции, ситуация вокруг Елисейского дворца остается спокойной. Полиция оцепила улицы вокруг резиденции французского лидера, за периметром оцепления продолжается обычная жизнь, пишет interfax.by


Это первый саммит "нормандского формата" за более чем три года. В предыдущий раз "нормандский формат" на уровне лидеров собирался в октябре 2016 года в Берлине. Из нынешнего состава "четверки" в нем принимали участие только Путин и Меркель. Макрон и Зеленский впервые будут участниками такой встречи.

На встречу четырех лидеров отводится порядка трех часов.


Саммиту предшествовали двусторонние беседы Путина с Меркель и Макроном.

"Нормандская четверка" соберется в зале "Мюрат" Елисейского дворца примерно в 18:00 по московскому времени. На переговоры лидеров отводится 2 часа 45 минут. По итогам встречи запланирована пресс-конференция лидеров стран.

После пресс-конференции президенты России и Украины также проведут отдельную встречу.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Россия теряет свой суверенитет"
Павел Знавец
Шизофреническая интеграция.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС Лукашенко не выдвигайся! Уходи!
Павел Севярынец
7 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА!
Игорь Ледник
Адкрыты ліст да Лукашэнкі – Нахрена беларусам...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru