Экс-президента Кыргызстана направили на психиатрическую экспертизу

Бывшего главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева обвиняют в захвате заложников во время попытки его задержания в селении Кой-Таш, пишет belsat.eu

Всего в рамках досудебного производства по этому делу в качестве подозреваемых проходят 16 человек.





«Вынесены постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы 16 подозреваемым, в том числе Атамбаеву Алмазбеку Шаршеновичу, которые направлены в РЦПЗ МЗ Кыргызской Республики для исполнения», – отмечается в постановлении МВД Кыргызстана.









7 августа этого года во время попытки ареста Атамбаева началась стрельба. Сторонники бывшего президента захватили и продержали в заложниках шестерых бойцов спецназа более 12 часов. 8 августа Алмазбек Атамбаев сдался властям. Всего за два дня противостояния силовиков и сторонников Атамбаева за медицинской помощью обратились 98 человек. Один пострадавший, боец «Альфа» – умер.





Бывший глава государства подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, на имущество экс-президента и его семьи наложен арест.



















