Ожидаемая немногочисленность





Андрей Егоров. «Наивно было ожидать большое количество участников акций против интеграции, если эта наиважнейшая тема для страны в последний год игнорировалась большинством политических сил Беларуси», - отметил в комментарии Thinktanks.by по поводу акций 7-8 декабря в Минске, собравших около тысячи человек в первый день и не более семисот во второй, директор Центра европейской трансформации





«Мы видели разве что поднимавшего эту тему в начале года «алармиста» философа Владимира Мацкевича, медиа освещали перспективы «углубленной интеграции» в режиме «что-то происходит, но в общем пока ничего опасного», в конце августа появилась специальная кампания «Свежий ветер», а до заявления Владимира Семашко в начале декабря о наднациональных органах было еще лишь несколько структур, которые хоть что-то заявили по этому поводу: Национальная платформа гражданского общества, Минское велосипедное общество, Урбанистическая платформа...





То есть всплеск в начале декабря — не поздновато ли? Если все политические силы молчали, когда было время высказываться и готовиться, если общество было пассивно, то с чего вдруг ожидать, что массы людей выйдут протестовать? Позволю себе спросить, а чем занимались политические силы накануне переговоров в Сочи? Тупым и бездумным процессом выборов, очнулись только после окончания избирательной и предсказуемой по результатом кампании. Так и ожидать было нечего», - сказал Андрей Егоров.





Синергия, не контрдействия





7 декабря протест против интеграции представлял две акции — сначала «Живая цепь» от Главпочтамта до цирка, затем — акция на Октябрьской площади по призыву политика Павла Северинца. «Две акции 7 декабря абсолютно не были в контрфазе друг другу, в сумме они дали возможность поучаствовать в протесте гораздо большему количеству людей, чем если бы это было одно действо.





Участники одной акции были вольны переходить в другую — и многие это сделали. Те, кому формат, предложенный Павлом Северинцем был непонятен и не устраивал, могли высказать свою позицию через участие в «живой цепи». Скорее, можно говорить о синергии двух акций, не о противопоставлении», - считает политолог.









Сближение позиций





Необычно лояльное поведение властей по отношению к протестующим вполне объясняется тем, что «сейчас власти невыгодна дополнительная конфронтация с обществом, которое настроено резко против интеграции с Россией, тем более против полного объединения в одно государство».





«И белорусские власти тоже в общем-то не очень хотят этого. Поэтому вот эти общественные выступления в определенном смысле были на руку белорусским властям.





Если они не смогут договориться с Россией, то в дальнейшем для того, чтобы Беларусь могла справляться с этой ситуацией экономических сложностей и возможных провокаций со стороны России, вмешательства ее в белорусский политический процесс, властям не нужны лишние напряжения и конфронтации с активной частью белорусского общества.





Это скорее внутреннее понимание ситуации: протесты направлены не напрямую против власти, ничем пока ей особо не грозят, явно способствуют укреплению той части общества, которая выступает за независимость Беларуси», - сказал Андрей Егоров.





КПД второго дня протестов





По словам Андрея Егорова, вызывает сомнения эффективность второго дня протестов в режиме «хождения по городу».





«Договоренностей в Сочи не состоялось, ожидать роста активности людей — не приходилось. На мой взгляд, походы по городу второй день подряд — это просто растрачивание энергии. Да и для власти это становится раздражителем, у них же — рефлекс на людей с лозунгами и символикой.





Дальше можем столкнуться с традиционной реакцией — с репрессивными действиям властей. Что касается акции 20 декабря, то пока говорить о формате сложно, но точно не стоит делать «Плошчу» и революцию, скорее, нужно делать упор на символическую составляющую акции, на гражданскую позицию белорусов, чем пытаться сгенерировать протест, который пошатнет режим.





Людей сегодня трогает тема защиты независимости вне традиционной линии политического противостояния», - считает Андрей Егоров.