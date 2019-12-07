Эксперт: О полномасштабных учениях с НАТО не может быть и речи









"Что касается «учений с НАТО», то здесь все сделано по классике, как говорится. С одной стороны прозвучало сие в период торга по цене на газ и «интеграционным процессам» для демонстрации неких символических мер перед Россией, а также для показа своей многовекторности на Запад и радения властями за независимость перед беларусским народом.





В то же время, всем понятно, что о полномасштабных учениях с НАТО в обозримом будущем чисто по техническим и организационным аспектам речи идти не может (максимум - участие нашей миротворческой роты или подразделения до батальона, что мизер в сравнении с учениями в рамках СГ).







