Эксперт: О полномасштабных учениях с НАТО не может быть и речи
Военный обозреватель Егор Лебедок прокомментировал информацию о возможных совместных учениях Беларуси с НАТО.
"Что касается «учений с НАТО», то здесь все сделано по классике, как говорится. С одной стороны прозвучало сие в период торга по цене на газ и «интеграционным процессам» для демонстрации неких символических мер перед Россией, а также для показа своей многовекторности на Запад и радения властями за независимость перед беларусским народом.
В то же время, всем понятно, что о полномасштабных учениях с НАТО в обозримом будущем чисто по техническим и организационным аспектам речи идти не может (максимум - участие нашей миротворческой роты или подразделения до батальона, что мизер в сравнении с учениями в рамках СГ).
И, главное, 5 декабря подписан указ об освобождении О. Белоконева от должности (опубликован 7.12.2019), т.е. всегда властям можно будет откатить ситуацию и сказать россиянам, что это было мнение не начальника Генерального штаба, а частного лица или депутата, хотя Белоконев и отметил главного союзника", - пишет Лебедок в своем телеграме.
"Белорусский партизан"
15:40 09/12/2019
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