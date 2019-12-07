Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Эксперт: О полномасштабных учениях с НАТО не может быть и речи

Военный обозреватель Егор Лебедок прокомментировал информацию о возможных совместных учениях Беларуси с НАТО.



"Что касается «учений с НАТО», то здесь все сделано по классике, как говорится. С одной стороны прозвучало сие в период торга по цене на газ и «интеграционным процессам» для демонстрации неких символических мер перед Россией, а также для показа своей многовекторности на Запад и радения властями за независимость перед беларусским народом. 

В то же время, всем понятно, что о полномасштабных учениях с НАТО в обозримом будущем чисто по техническим и организационным аспектам речи идти не может (максимум - участие нашей миротворческой роты или подразделения до батальона, что мизер в сравнении с учениями в рамках СГ). 


И, главное, 5 декабря подписан указ об освобождении О. Белоконева от должности (опубликован 7.12.2019), т.е. всегда властям можно будет откатить ситуацию и сказать россиянам, что это было мнение не начальника Генерального штаба, а частного лица или депутата, хотя Белоконев и отметил главного союзника", - пишет Лебедок в своем телеграме.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Россия теряет свой суверенитет"
Павел Знавец
Шизофреническая интеграция.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС Лукашенко не выдвигайся! Уходи!
Павел Севярынец
7 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА!
Игорь Ледник
Адкрыты ліст да Лукашэнкі – Нахрена беларусам...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru