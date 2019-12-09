Активист Legalize Belarus Петр Маркелов арестован на 14 суток, сообщает лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна».









Его признали виновным в неподчинении сотрудникам милиции и „мелком хулиганстве“ во время задержания на избирательном участке в день парламентских выборов.





Напомним, инцидент произошел 17 ноября. Активист Петр Маркелов находился на избирательном участке в качестве наблюдателя.





Он потребовал пересчитать голоса, включил видеосъемку и начал вести трансляцию в Facebook. На участок вызвали милицию, Маркелова отвезли в Московский РУВД и составили протокол по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство), и позже отпустили.



