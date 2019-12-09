Финны избрали самого молодого премьера в мире – и это женщина





Марин должна вступить в должность в ближайшие дни, она станет третьей женщиной, которая возглавит правительство Финляндии.





"Я никогда не думала о своем возрасте или поле, я думаю о причинах, которые меня привели в политику, и о тех причинах, по которым мы завоевали доверие электората", - рассказала Марин.





Крупнейшая в Финляндии газета Helsingin Sanomat пишет что, Марин станет самым молодым действующим премьер-министром в мире. Премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн 39 лет, а премьер-министру Украины Алексею Гончаруку - 35 лет. Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну - 35 лет.





Прежний премьер Антти Ринн подал в отставку во вторник после того, как партия и его коалиции заявила об утрате доверия. Причина была в том, как премьер справился с забастовкой почты.





Четыре других партии в коалиционном правительстве Финляндии также возглавляют женщины: левый альянс возглавляет 32-летняя Ли Андерсон, "Зеленую лигу" - 34-летняя Мария Охисало, Центристскую партию - Катри Кулмуни, которой 32 года. Лидер Шведской народной партии – 55-летняя Анна-Майя Хенрикссон.





Самым молодым премьер-министром в истории стал 28-летний Марио Фрик. Он возглавил правительство Лихтенштейна в 1993 году и пробыл на посту до 2001 года, а затем стал президентом Палаты адвокатов Лихтенштейна. В 28 лет оказаться на посту главы правительства – этот рекорд Фрика пока еще никто не побил.



