НГ: Лукашенко начинает понимать белорусскую оппозицию

Тема предстоящих переговоров глав государств была известна заранее – содержание 31 «дорожной карты» по углублению интеграции во всех основных аспектах социально-экономического развития стран. Итогом должно было стать подписание Программы по углублению интеграции, проект которой премьер-министры согласовали еще в начале сентября.





Накануне сообщалось, что те вопросы, которые в Минске считают основными и принципиальными (стоимость энергоносителей и равный доступ на рынки), Москва выносит за скобки обсуждения. Таким образом, даже в условиях отсутствия какой-либо официальной информации очевидно, что если ничего не подписано, то каждый остался при своем мнении.





«Минск не собирался существенно пожертвовать суверенитетом, Москва без этого жертвоприношения не готова была сохранять или повышать уровень экономической поддержки», – делает вывод политолог Юрий Дракохруст. «Подписание пустых бумажек», которым могли закончиться эти переговоры, оказалось никому не нужным, констатирует эксперт.





По мнению Юрия Дракохруста, Беларусь ожидают «существенные ограничения на российские блага». В частности, более высокая цена на газ. В ответ на белорусское «нет» более глубокой интеграции, получено российское «нет» на любые виды экономической поддержки.





Ситуация для Лукашенко остается очень сложной. Экономические эксперты подчеркивают, что экономики двух стран очень тесно связаны и Беларуси придется искать и новые рынки для своих товаров, 90% которых сейчас идет в Россию.









Не исключено, что Беларуси придется воспользоваться всеми альтернативными вариантами покупки нефти, о которых рассказывали в последнее время профильные чиновники. Это и казахстанская, и американская, и саудовская нефть. Доходы населения и уровень жизни в этой ситуации не могут не пострадать, ведь только потери от российского налогового маневра в Минске оценивают в 9 млрд долл.





Глава Беларуси накануне своего очередного переизбрания (выборы должны состояться до 30 августа 2020 года) вынужден спешно менять свои лозунги. На смену «интеграции с братской Россией», основанной на ностальгии по СССР, приходит идея независимости и суверенитета. Идея, которая до сих пор принадлежала оппозиции.





Дошло даже до того, что акцию оппозиции против интеграции с Россией, которая проходила в Минске в субботу, 7 декабря, в то время, когда шли переговоры в Сочи, пресс-служба Лукашенко оценила как поддержку его переговорной позиции.





Несмотря на то, что акция не была санкционирована властями, ее никто не разгонял, никого не забрала милиция. В таких благоприятных условиях она оказалась беспрецедентно многолюдной (более тысячи человек) и длительной (продлилась еще и в воскресенье). Лукашенко даже не смутило то, что его участники акций все равно называли диктатором, а не гарантом независимости, как ему хотелось бы.





В субботу протестующие жгли портреты Путина и фотографии двух обнимающихся президентов. В воскресенье активисты оппозиции начали сбор подписей под обращением к главе правительства Беларуси Сергею Румасу с просьбой рассекретить содержание интеграционных документов.





Некоторые участники акции из числа рядовых граждан даже высказываются о том, что сейчас не время бороться с диктатором Лукашенко, и правильнее объединиться против внешнего врага, угрожающего независимости, а уж затем решать внутренние проблемы.





Политическая оппозиция, однако, к такому подходу не готова. Оппоненты Лукашенко напоминают, что та «мышеловка», в которой сейчас оказалась Беларусь с ее гиперзависимостью от России, это творение рук Лукашенко. Подписывая в 1999 году договор о создании "союзного государства", он мечтал о том, что возглавит его и будет управлять Россией.









К той экономической зависимости от России, которая есть сегодня и которая является большой проблемой для Беларуси, привела именно политика Лукашенко с его «восстановлением экономических связей», разрушенных с развалом СССР. Ни прощать, ни забывать об этом оппозиция не готова.





Негосударственные экономические эксперты убеждены, что сейчас Беларуси в стратегическом плане гораздо более выгодно ничего не получить от России и приступить наконец-то к реформированию этой восстановленной советской экономики.





Экономисты признают, что процесс этот будет болезненным для населения, но за ним хотя бы могут открыться перспективы, в то время как сериал «интеграция» может закончиться только потерей независимости.