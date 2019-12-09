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С намеком? Лукашенко подарил Путину колбасу "У каждого своя ИСТОРИЯ"

В субботу в Сочи прошли переговоры по «углубленной интеграции» между главами Беларуси Александром Лукашенко и России Владимиром Путиным.

Судя по всему – переговоры были не простыми. Во-первых, они длились пять с половиной часов. Во-вторых – они закончились ничем, никаких договоренностей достигнуто не было. Президенты даже не сделали никаких заявлений для прессы. 

Лукашенко сразу же улетел в Минск, Путин вернулся в Москву. Кратко о переговорах сообщил собравшимся журналистами глава российского минэкономразвития Максим Орешкин. Он сообщил, что президенты плодотворно поработали и достигли прогресса. Соответствующими министерствами были получены определенные указания – их начинают прорабатывать. 

Следующая встреча Лукашенко и Путина назначена на 20 декабря – она пройдет в Петербурге.

Переговоры проходили на фоне акции протеста в Минске – около тысячи человек вышли в центр города с призывами к независимости.


Известно также, что Лукашенко и Путин после встречи обменялись подарками. Путин подарил Лукашенко самовар и набор для чаепития в русском стиле. А Лукашенко Путину набор белорусских продуктов - колбаса, сыр, сало, горчица, конфеты и бутылка. Отмечено, что упаковка сделана в новом стиле - раньше гостинцы паковали в корзины.

«Комсомолка» рассмотрела в подарке для Путина интересную деталь. Среди баночек с хреном ABC, клюквы в сахаре из Глубокого, Александрийских сыров, гродненской бастурмы, колбасы «Ривьера», полендвицы «Домашняя», сыра «Выдержанный» и печенья «Слодыч» обнаружилась колбаса пинского мясокомбината, которая называется «У каждого своя история». 


Есть ли в этом какой-то тайный смысл, заложен ли в выборе такого подарка какой-либо посыл? Доподлинно неизвестно. 

Известно лишь, что в состав колбасы «У каждого своя история» входит шпик, говядина, свинина, соль и пряности - черный и душистый перец, кориандр, тмин. Срок хранения «Своей истории» - 25 суток с момента изготовления.
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