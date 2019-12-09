



Через пять лет после того, как поддерживаемые Кремлем сепаратисты захватили власть на украинском Донбассе, лидеры Франции, Германии, Украины и России встретятся в Париже 9 декабря, чтобы возобновить усилия по мирному урегулированию конфликта, в результате которого 13 тысяч человек погибли и 30 тысяч получили ранения.





Надежды на возможный прорыв подкрепляются недавним отводом противоборствующих сил от ключевых позиций на линии фронта и обменом заключенными между Россией и Украиной. Президент Франции Эммануэль Макрон, возглавляющий принимающую сторону на первых за три года переговорах по Донбассу, надеется на выход из тупика, как и новый президент Украины Владимир Зеленский.





Ранее в этом году 41-летний Зеленский одержал внушительную победу на выборах над предыдущим президентом Украины Петром Порошенко, пообещав стране новый политический старт и прекращение конфликта на Донбассе в течение 12 месяцев.





Однако в Украине усиливается беспокойство по поводу того что президента-новичка в Париже может переиграть президент России Владимир Путин, который с начала конфликта соглашался лишь на нерегулярные переговоры, и подчас его позиция казалась сильнее позиции Киева.





Существуют и опасения, что западноевропейские лидеры будут требовать от Зеленского слишком больших уступок для достижения мира. Вероятно, особую активность в этом будет проявлять Макрон, стремящийся положить конец изоляции России, установленной Западом в связи с российской аннексией Крыма в 2014 году и поддержкой со стороны Москвы сепаратистов на востоке Украины.









Украинский лидер объявил, что у него большие надежды на достижение конкретных результатов на исторической встрече. В телевизионном интервью в пятницу он сказал, что, по крайней мере, ожидает освобождения украинских заключенных и выработки детального плана по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.





«Я хочу вернуться с конкретными результатами», – сказал он, приехав на интервью в армейском камуфляже после того, как побывал на линии фронта на Донбассе.





Переговоры в Париже станут первой личной встречей Зеленского и Путина, хотя они уже обсуждали по телефону в июле освобождение украинских моряков, задержанных Россией.





Встреча в столице Франции, однако, пройдет на фоне усиления напряженности между Берлином и Москвой по поводу убийства бывшего чеченского боевика в германской столице, которое предположительно, спонсировалось Кремлем, а также выявления европейскими разведслужбами карательного подразделения российской военной разведки во Французских Альпах.





Соотечественники призывают канцлера Германии Ангелу Меркель высказать Путину недовольство на переговорах в Париже в связи с убийством Зелимхана Хангошвили, которое, предположительно, было совершено по приказу Кремля. Хангошвили был убит в конце августа выстрелами в голову с близкого расстояния в знаменитом берлинском парке Малый Тиргартен, недалеко от МВД Германии.





Основной подозреваемый, 54-летний россиянин Вадим Красиков, был арестован через несколько минут после дерзкого убийства. Его подозревают в том, что он въехал в Германию по поддельному паспорту. Правительство Германии несколько дней назад возложило вину за убийство на Москву и выдворило двух российских дипломатов, объявив их агентами российской военной разведки ГРУ.





Меркель до сих пор была осторожна в высказываниях об убийстве. Она лишь обвинила Москву в воспрепятствовании расследованию, которое ведут германские власти.









На этом фоне усиливаются сомнения по поводу возможности достижения серьезного прорыва. Некоторые критики Зеленского предупреждают, что достигнутый прогресс может оказаться обманчивым. Они считают, что подготовленный к саммиту мирный план уже включает слишком большие уступки. Документ предусматривает проведение местных выборов в подконтрольных сепаратистам районах Донбасса, за которым должно последовать наделение региона особым статусом.





Кроме того, они утверждают, что в преддверии переговоров в Париже Украина с готовностью выполняла свои обязательства, когда речь заходила о разъединении сил на востоке Украины, в то время как поддерживаемые Россией сепаратисты ежедневно нарушали режим прекращения огня. Так, по данным европейских наблюдателей, в пятницу сепаратисты осуществили 14 атак, в ходе которых двое украинских военных получили ранения.





Мнения украинцев по поводу мирного плана расходятся. Недавний опрос аналитической организации «Центр Разумкова» показал, что 59 процентов украинцев выступают против планов амнистии сепаратистов, а 56 процентов – против наделения Донбасса особым статусом самоуправляемой территории. В акциях протеста против мирных планов Зеленского приняли участие десятки тысяч человек. Другие опросы показывают, что большинство поддерживает стремление Зеленского положить конец конфликту.





По мнению аналитиков, переговоры в Париже будут сопряжены с высокими рисками.





«Саммит по урегулированию конфликта в Украине может дать определенные дипломатические возможности, но может также и дорого обойтись в стратегическом плане», – предупреждает Нил Мелвин, директор программы исследований в области международной безопасности в британском Королевском институте оборонных исследований.





«Зеленский столкнулся с критикой украинских СМИ, гражданского общества, ветеранов войны и националистов, которые обвиняют его в излишнем рвении к встрече с президентом Путиным и готовности согласиться на условия России», – говорит Мелвин.





«Очевидная готовность Зеленского обсуждать вопросы выборов и статуса до реального прекращения огня и отвода поддерживаемых Россией сил, притом что Украина пока не получила контроль над своей границей, стала предметом особой критики, – добавляет он. – Зеленского обвиняют в том, что у него нет продуманной концепции, как завершить войну, избежав ситуации, при которой Донбасс стал бы российской марионеткой в Украине».





Аналитик «Атлантического совета» Адриан Каратницкий предупреждает, что целью Путина является «создание российского анклава внутри Украины». По мнению эксперта, «Путин хочет или подчинить Украину или расчленить ее».





«Мирное соглашение не даст ему ни того, ни другого, – говорит он. – Когда его популярность падает, ему нужны внешние враги. Возможно, я что-то упускаю, но я не предвижу мирного соглашения для страны, которую президент России считает принадлежащей российскому народу».





Павел Климкин, который до недавнего времени занимал должность министра иностранных дел Украины, в воскресенье заявил британской газете Independent, что Зеленский «не понял долгосрочных стратегических целей Путина» и слишком легко согласился с условиями саммита, выставленными Москвой.





«Зеленский почему-то думает, что он победит Путина своей харизмой, что невероятно наивно», – считает Климкин.





Сам Зеленский говорит, что он реалистически оценивает потенциал переговоров и намерен сфокусироваться на обмене пленными, удерживаемыми сторонами, прекращении огня на линии фронта и подготовке к выборам на Донбассе, которые должны пройти в соответствии украинским законодательством и только после полного отвода вооруженных сил.





В пятницу он попытался развеять опасения, что Франция, Германия или США будут требовать от него слишком больших уступок.









«Когда за столом сидят представители империй, я не хочу, чтобы мы стали тем блюдом, которое подают этим большим боссам. Я хочу, чтобы мы тоже сидели за столом, и чтобы нас воспринимали как равных, как независимую, сильную страну», – сказал Зеленский.