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В Нью-Йорке белорусы пикетировали консульство России

8 декабря акция протеста против интеграции Беларуси и России прошла и в американском Нью-Йорке. Об этом в Facebook сообщает активист белорусского диаспоры Вадим Васильев.

Белорусы пришли к генеральному консульству России, чтобы выразить свой протест против более глубокого объединения двух стран, а также «поддержать своих соотечественников, которые вышли на марш Свободных Людей в Минске», передает "Белсат".

«Беларусь — это не Россия!!! Россия – наш сосед. Беларусь – независимая страна», – отметил Васильев.

Поддержать белорусов пришли также и выходцы из Украины.
Источник: МГ/АА belsat.eu
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