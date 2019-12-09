Об этом он сказал в интервью сайту "Сегодня" . По мнению эксперта, Россия своей агрессивной политикой отпугивает даже самых верных своих союзников.





"Посмотрите на Беларусь. Лукашенко вынужден под давлением Москвы подыгрывать Кремлю. Но при всем этом время от времени позволяет себе абсолютно честные, острые и резкие высказывания в адрес Москвы", – говорит Солодкий.





Также он упомянул ситуацию, сложившуюся с Казахстаном. "Казахстан и Киргизия неоднократно поднимали на разных площадках вопрос о транзите через территорию России украинских товаров, на которые Москва наложила санкции. Выходит, и в Евразэс все равны, но Россия равнее".









У союзников России голоса практически нет, они вынуждены делать то, что диктует Москва. Мне приходилось слышать в этом контексте комментарии коллег из Казахстана: вот если бы Украина входила в Евразийский союз, то было бы легче создавать баланс в отношении России. К сожалению, все еще остаются люди, которые до конца не осознали сущность российских подходов... В любом случае политика Москвы порождает глубокое недоверие даже среди так сказать союзников России", – подчеркивает заместитель директора Центра "Новая Европа".





На вопрос журналиста о том, есть ли у СНГ планы на будущее, Сладкий ответил, что нет. "Все абсолютно четко понимают, что Россия не заинтересована и никогда не допустит равноправной кооперации ни в одном интеграционном объединении. Все эти проекты создаются Москвой для того, чтобы реализовать свои геополитические амбиции", – добавил эксперт.







