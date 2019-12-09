— Российская сторона попыталась применить дорожные карты на несколько лет, чтобы договориться о правилах жизни, потому что Лукашенко вынуждает Москву каждый год в декабре договариваться на следующий год, — сказал эксперт. — Но осуществить это вряд ли удастся. В следующем году эта ситуация, к сожалению, повторится.





Встреча лидеров, по словам аналитика, прошла в деловом ключе, основанном на прагматичном расчете. Как указал Жарихин, такой подход может не устраивать Лукашенко, заявления которого говорят о том, что он хочет, чтобы для белорусских компаний, учитывая союзнические отношения Москвы и Минска, были созданы те же условия экономической деятельности, что и для российских.





При этом аналитик обратил внимание, что на пути дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства стоит целый ряд препятствий, обусловленных, в частности, тем, что белорусская сторона не готова делегировать на наднациональный уровень часть полномочий в ответ на экономические преференции. Он указал на то, что различия между внутренними и внешними ценами на товары и услуги являются международной практикой и не мешают другим странам-союзникам осуществлять взаимную торговлю.









— США и Саудовская Аравия состоят в очень тесных союзнических отношениях, но вы не думаете, что Вашингтон продает Эр-Рияду вооружение по внутренним ценам, — сказал он. — И это никак не мешает сотрудничеству.





Эксперт также обратил внимание на политические аспекты российско-белорусской интеграции. По мнению Жарихина, многие трудности на нынешней стадии переговоров обусловлены тем, что сближение по политическому треку, предполагающее, в частности, создание общего парламента, не идет намеченными темпами и отстает от экономической повестки.





7 декабря Путин и Лукашенко провели многочасовую встречу в Сочи, на которой обсуждались пути дальнейшей интеграции Москвы и Минска. Президенты договорились продолжить диалог по этому вопросу 20 декабря.