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Эксперт: дорожные карты интеграции России и Беларуси не удастся утвердить в ближайшее время

Дорожные карты по дальнейшей интеграции России и Беларуси, которые стали главной темой переговоров глав государств Владимира Путина и Александра Лукашенко 7 декабря в Сочи, не получится утвердить в ближайшее время.

Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС в воскресенье высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

— Российская сторона попыталась применить дорожные карты на несколько лет, чтобы договориться о правилах жизни, потому что Лукашенко вынуждает Москву каждый год в декабре договариваться на следующий год, — сказал эксперт. — Но осуществить это вряд ли удастся. В следующем году эта ситуация, к сожалению, повторится.

Встреча лидеров, по словам аналитика, прошла в деловом ключе, основанном на прагматичном расчете. Как указал Жарихин, такой подход может не устраивать Лукашенко, заявления которого говорят о том, что он хочет, чтобы для белорусских компаний, учитывая союзнические отношения Москвы и Минска, были созданы те же условия экономической деятельности, что и для российских.

При этом аналитик обратил внимание, что на пути дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства стоит целый ряд препятствий, обусловленных, в частности, тем, что белорусская сторона не готова делегировать на наднациональный уровень часть полномочий в ответ на экономические преференции. Он указал на то, что различия между внутренними и внешними ценами на товары и услуги являются международной практикой и не мешают другим странам-союзникам осуществлять взаимную торговлю.


— США и Саудовская Аравия состоят в очень тесных союзнических отношениях, но вы не думаете, что Вашингтон продает Эр-Рияду вооружение по внутренним ценам, — сказал он. — И это никак не мешает сотрудничеству.

Эксперт также обратил внимание на политические аспекты российско-белорусской интеграции. По мнению Жарихина, многие трудности на нынешней стадии переговоров обусловлены тем, что сближение по политическому треку, предполагающее, в частности, создание общего парламента, не идет намеченными темпами и отстает от экономической повестки.

7 декабря Путин и Лукашенко провели многочасовую встречу в Сочи, на которой обсуждались пути дальнейшей интеграции Москвы и Минска. Президенты договорились продолжить диалог по этому вопросу 20 декабря.
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