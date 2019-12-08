Первая состоялась в субботу, протестующие, которых было до тысячи человек, митинговали на Октябрьской площади, проходили шествием по тротуарам проспекта Независимости и нескольких улиц. 8 декабря на Октябрьскую площадь пришли сотни людей. Акцией руководит член оргкомитета по созданию партии БХД Павел Северинец. Основные лозунги: "Нет — аншлюсу!", "Никаких союзов с имперской Россией!", "Жыве Беларусь!", передает "Еврорадио"





Протестующие проголосовали за резолюцию митинга. В ней говорится о том, что люди выражают протест против "глубокой интеграции с Российской Федерацией", подписания "дорожных карт". Заявлено о "нелегитимности всех соглашений", подписанных нынешними руководителями Беларуси и России. Также участники акции призывают международное сообщество "проявить солидарность с белорусским народом, признать нелегитимными все соглашения между режимами Лукашенко и Путина", а при необходимости ввести дополнительные санкции против них.









"У белорусского народа хватит сил, чтобы отстоять независимость. Независимость — это путь к свободе. Жыве Беларусь!", — такими словами заканчивается текст резолюции.





Как известно, акции протеста были приурочены к встрече в Сочи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Однако они не подписали никаких документов по интеграции. Следующая встреча руководителей Беларуси и России назначена на 20 декабря. К этому дню Северинец анонсировал новую уличную акцию протеста в Минске.





Как и 7 декабря, в воскресенье протестующие снова "гуляют" по улицам столицы. Их уже около тысячи человек.