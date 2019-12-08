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В Минске второй день протестуют против интеграции с Россией. Он-лайн

8 декабря на Октябрьской площади в Минске проходит очередная акция протеста против «углубленной интеграции» Беларуси и России. С обращением присоединиться к акции выступил политик Павел Северинец.

В Минске второй день протестуют против интеграции с Россией. Он-лайн
7 декабря в Минске прошла массовая акция протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России. Акция продолжалась около пяти часов и собрала около тысячи участников.

Один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец призвал сегодня в 12:00 на Октябрьской площади в Минске продолжить акцию протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России.

"Радио Свобода" ведет живую трансляцию.


Трансляция телеканала "Белсат".
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