В Минске второй день протестуют против интеграции с Россией. Он-лайн
8 декабря на Октябрьской площади в Минске проходит очередная акция протеста против «углубленной интеграции» Беларуси и России. С обращением присоединиться к акции выступил политик Павел Северинец.
7 декабря в Минске прошла массовая акция протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России. Акция продолжалась около пяти часов и собрала около тысячи участников.
Один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец призвал сегодня в 12:00 на Октябрьской площади в Минске продолжить акцию протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России.
"Радио Свобода" ведет живую трансляцию.
Трансляция телеканала "Белсат".
12:07 08/12/2019
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