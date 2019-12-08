Малийские «патриоты» просят Путина ввести войска

Прошедшая в субботу акция стала не первой для действующей с 2013 года организации. Впервые малийские «патриоты» громко заявили о себе 3 января 2016 года, выразив неудовлетворение развитием ситуации в стране. Начиная с 2012 года в стране активно действуют группировки джихадистов, которые связаны как с «Аль-Каидой» («Аль-Каида в Исламском Магрибе»), так и с «Исламским государством» («Исламское государство в Большой Сахаре»), передает "Белсат"





Французы спешат на помощь

Обеспокоенная успехами исламских боевиков в своей бывшей колонии, Франция направила в Мали воинский контингент. При поддержке правительственных войск и ряда западных стран французские военные провели две операции – «Сервал» (с января 2013 по июль 2014 года) и «Бархан» (с июля 2014 года по настоящий момент).





Однако их общие результаты оказались не слишком оптимистичны, вызвав негативную реакцию определенных слоев малийского общества. Правительственные войска продолжают нести большие потери, тогда как контролируемые джихадистами зоны постепенно расширяются, несмотря на активно проводимые французами контртеррористические мероприятия.









К этому на фоне проблем в коммуникации между командованием французских войск и правительством Мали добавились страхи «пробуждения колониальных демонов», охотно подхваченные некоторыми политическими организациями.





Возможно, кто-то извне активно подкармливал фобии местного населения, ведь в 2016 году на континенте появился новый амбициозный игрок – Россия.

Россию зовут на помощь

В начале 2016 года ГПМ решила напрямую обратиться за военно-политической помощью к России. Для укрепления своей позиции организация объявила о начале сбора подписей за расширение военного сотрудничества с Москвой, которая могла бы «спасти малийскую армию». В сентябре 2017 года представители ГПМ сообщили о сборе и передаче на хранение в посольство Российской Федерации нескольких миллионов подписей из запланированных 8 миллионов.





18 апреля 2019 года во время пресс-конференции ГПМ, в которой принял участие также посол России в этой стране Алексей Дульян, представители организации призвали РФ к «военной интервенции» в Мали. В свою очередь, Дульян назвал двусторонние отношения между странами «многообещающими», заверив ГПМ в том, что Россия окажет Мали военную помощь.









В течение года «Группа патриотов Мали» организовала также ряд информационных мероприятий в столице страны, как, например, 12 октября совместно с другой пророссийской организацией – Платформой молодых мусульман и патриотов Мали. На фоне развернутых флагов Мали и России и плакатов с красноречивыми лозунгами – «Франция – террористическое государство» и «Малийско-российское военное сотрудничество» – организаторы мероприятия зачитали обращение к властям страны.





Мали – в сфере российских интересов

Необходимо отметить, что после нескольких десятилетий достаточно ограниченного по своим масштабам военного сотрудничества с СССР вплоть до недавнего времени участие российских военных в Мали было минимальным. В 2013 году страна приобрела 3000 автоматов Калашникова за миллион долларов, а в 2016 году Россия передала малийским вооруженным силам 2 вертолета Ми-35.





Прорыв в отношениях наступил 26 июня 2019 года, когда в кулуарах форума «Армия-2019» министры обороны РФ и Мали подписали официальное соглашение о военном сотрудничестве, а 22 октября малийская делегация прибыла в Сочи для участия в экономическом форуме «Россия-Африка».





Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта с супругой и президент России Владимир Путин во время официальной церемонии приветствия глав государств и правительств государств-участников саммита Россия-Африка, 23 октября 2019, Сочи. Фото – Kirill Kukhmar / TASS / Forum





22 ноября министр обороны Мали Ибрахим Дахиру Дембеле сообщил о скором прибытии в Бамако российских военнослужащих «для технической поддержки» правительственных сил. Все это происходило на фоне дальнейшего роста антифранцузских настроений в стране.





Африканская игра Кремля

Незадолго до этого в опубликованном в апреле 2019 года исследовании Французского института международных отношений «Большое возвращение России в Африку?» его автор Арно Калика предположил, что следующей целью российских «политических советников» могут стать Мали и Сенегал.





Исходя из вышесказанного, подписание двусторонних соглашений между РФ и Мали, растущая активность пророссийской «Группы патриотов Мали» и активно подпитываемые ею антифранцузские настроения могут быть звеньями единой цепи, которую формируют африканские политтехнологи Кремля.