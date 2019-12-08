Пентагон: Россия обогнала США в разработке гиперзвуковых вооружений

Об этом он заявил в субботу во время выступления в Калифорнии, трансляция которого велась в Facebook.





Эсперу был задан вопрос о том, обеспокоен ли он созданием гиперзвуковых ракет в России.





"Несколько лет назад мы взяли паузу в том, что касается этих технологий. Тогда мы однозначно лидировали. Сейчас мы в роли догоняющего", - ответил он.





"Потому министерство вкладывает каждый доллар, который только может, чтобы гарантировать, что у нас есть преимущество, что мы получим преимущество в том, что касается гиперзвуковых вооружений", - добавил министр.





Эспер обеспокоен тем, что некоторые новейшие разработки РФ в оборонной сфере не учитываются российско-американским Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).





"Если говорить о России, я обеспокоен тем, что они пытаются разработать различные стратегические вооружения, которые выходят за рамки ДСНВ в его текущем виде", - подчеркнул Эспер. Как он пояснил, речь идет о вооружениях, которые "не были учтены и проверены".