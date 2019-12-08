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Хакеры совершили атаку на сайт президента Украины

Атаку удалось быстро локализовать, поэтому сбоя в работе сайта почти никто не заметил. Хакерским атакам также подвергалась украинская банковская система.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что хакеры постоянно атакуют банковскую систему Украины, а недавно - попытались взломать сайт президента. Об этом он сказал в разговоре с журналистами после заседания СНБО, передает Korrespondent.net

"Постоянно атакуется банковская наша система, атакуются определенные ресурсы, которые есть в офисе президента, недавно был атакован непосредственно сайт президента. Это было две недели назад. Короткий промежуток времени - за счет того, что очень быстро удалось сделать локализацию, то никто почти не заметил, что был такой сбой", - сказал Данилов.

По его словам, Украина в течение месяца подверглась 11 хакерским атакам, поэтому тема кибербезопасности была одной из трех основных тем, которые поднимались сегодня на закрытом заседании СНБО.
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