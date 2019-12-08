Хакеры совершили атаку на сайт президента Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что хакеры постоянно атакуют банковскую систему Украины, а недавно - попытались взломать сайт президента. Об этом он сказал в разговоре с журналистами после заседания СНБО, передает Korrespondent.net





"Постоянно атакуется банковская наша система, атакуются определенные ресурсы, которые есть в офисе президента, недавно был атакован непосредственно сайт президента. Это было две недели назад. Короткий промежуток времени - за счет того, что очень быстро удалось сделать локализацию, то никто почти не заметил, что был такой сбой", - сказал Данилов.





По его словам, Украина в течение месяца подверглась 11 хакерским атакам, поэтому тема кибербезопасности была одной из трех основных тем, которые поднимались сегодня на закрытом заседании СНБО.