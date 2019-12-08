Юрий Дракохруст в своем блоге на Минск не собирался существенно пожертвовать суверенитетом, Москва без этого жертвоприношения не готова была сохранять или повышать уровень экономической поддержки. В этой ситуации подписание пустых бумажек оказалось ненужным никому, пишет известный политологв своем блоге на "Радыё Свабода" , подводя итоги субботних сочинских переговоров Путина и Лукашенко.





А как же программа углубленной интеграции со многими «дорожными картами», а как же торжественное ее подписание 8 декабря - в символический день 20-й годовщины подписания договора о Cоюзном государстве?





Никак. Вот просто никак. Лукашенко, когда приехал в Сочи, пояснил, что цель его приезда - проанализировать результаты и достижения Союзного государства.





Это значит, что и до начала переговоров он рассматривал как очень маловероятное достижение даже принципиального согласия, не говоря уже о готовности подписать масштабное соглашение или программу.





К тому, что этого не произойдет, склонял ряд факторов. И резкое «на хрена нам этот союз», сказанное Лукашенко в день выборов 17 ноября, и не менее резкие высказывания главы государства в адрес России в выступлении 5 декабря перед депутатами.





Наконец, показателем была и заочная, но публичная спор с Лукашенко российского премьера Дмитрия Медведева - и его возражения во время пресс-конференции 5 декабря, и критика Лукашенко вчера, во время переговоров с Румасом.





Наконец, показательным было и то, что Румас, который обычно высказывается очень осторожно, на переговоры с Медведевым поехал, озвучив жесткую позицию - 16 вопросов несогласованны, Беларусь требует цену на газ, как для Смоленской области.





Ну и наконец - результат пятничных переговоров Румаса и Медведева, которые должны были навести последний блеск на те самые «дорожные карты». Результат, судя по официальным сообщениям, был нулевым.





После вербального обмена плюхами на высшем уровне и безрезультатной встречи премьеров было сложно представить себе, что два лидера как-то за несколько часов решат проблемы, которые не были решены в течение года, а то и больше.





Даже сам факт встречи в Сочи 7 декабря практически исключал возможность, что 8 декабря два руководители бросятся в Москву, чтобы в торжественной обстановке подписать что-то «судьбоносное».





Почему не подписали бумажку о «гармонизации»?





Честно говоря, я лично полагал, что хоть что-то, хоть какую-то бумагу о «гармонизации» и «углубл » стороны в Сочи все же подпишут. Этого не произошло. Почему?





А потому что за пустую бумажку россияне не хотят давать Беларуси льготы и помощь. В свою очередь, и Минск был не готов подписать никакую другую бумажку, кроме пустой. Лукашенко надеялся, что за нее дадут дешевый газ, нефть и прочее. Оказалось, что не готовы. И не собираются. А тогда бумажка со многими «дорожными картами» стала ненужной никому.





И ситуация оказалась точно такой, какой она была год назад, когда Медведев в Бресте озвучил ультиматум: помощь только в обмен на реальное углубление интеграции.





И за год никакого компромисса в этом вопросе не нашлось. Все вернулось на круги своя, к «консервативному варианту», о котором Медведев в прошлом году, кстати, тоже вспоминал: все остается, как есть, интеграция не углубляется, но российская помощь, льготы и так далее - по минимуму.









Цена в 200 долларов - воспоминание о будущем





Стоит обратить внимание на реплику Лукашенко в Сочи по поводу того, что Беларуси одно, что нужно - равные условия хозяйствования, равные цены. Он объяснил, что пусть будет цена на газ хотя 200 долларов за 1000 кубометров, лишь бы равна внутрироссийской.





Здесь цифра интереснее пожелания. В конце 2017 года Лукашенко поехал в Петербург на саммит ЭАЭС и совершил там публичный скандал по газовому вопросу, возмутившись ценой в 129 долларов и сказав, что цена для Беларуси должна быть, как для Смоленской области - 70 долларов. На что Путин ответил - а рыночную цену не хотите ли, в 200 долларов? Интересно, что сейчас в Сочи Лукашенко назвал точно ту цифру, которую два года назад озвучил Путин.





Не исключено, что именно такую цену Россия сейчас предъявит Беларуси. Для Смоленской области - 70, а для Беларуси - 200, как Путин 2 года назад и говорил. Может и не совсем такую, может и поменьше. Но вполне вероятно, что существенно выше, чем она была в этом году.





Уже объявлено, что следующий раз два руководители встретятся 20 декабря. Абстрактно говоря, есть теоретическая ненулевая вероятность, что уже вот тогда они все же договорятся и Лукашенко сдаст независимость.





Но в свете результатов сочинских переговоров, в свете очевидного провала плана подписать соответствующую программу 8 декабря мне лично это представляется нереальным.





А вот что реально, то это существенные ограничения на российские блага, и первая - более высокая цена на газ в новом контракте на поставки и транзит газа.





В принципе, как россияне и предлагали: все практические вопросы - только после решения вопроса о углубление интеграции. Вопрос о углубление интеграции решен - решение отрицательное. Соответственно за это Беларуси и белорусам придется платить.





Белорусский проправительственный телеграмм-канал «Пул Первого» постебался по поводу результатов сочинского саммита, написал, что «у российской стороны будет хороший вечер, благодаря подарком от Лукашенко - колбасе, конфетам, салу, сыру».





На самом деле хорошим он у россиян вряд ли будет. Они хотели от Лукашенко получить совсем другие подарки. Не получили.





Российские блага в обмен на белорусский суверенитет были для белорусов сыром в мышеловке. Сейчас мышеловка останется, но сыра будет меньше, возможно и заметно.