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Пять с половиной часов: переговоры Путина и Лукашенко завершились

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.

Встреча длилась 5 с половиной часов, сообщает Интерфакс.

Первые два часа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций, затем во время обеда они беседовали тет-а-тет.

После беседы "с глазу на глаз" президенты вновь продолжили переговоры вместе с главами правительств России и Беларуси Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом, министрами обеих стран.

Ждем заявлений и подробностей. Но пока их нет.
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