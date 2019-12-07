Пять с половиной часов: переговоры Путина и Лукашенко завершились

Встреча длилась 5 с половиной часов, сообщает Интерфакс





Первые два часа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций, затем во время обеда они беседовали тет-а-тет.





После беседы "с глазу на глаз" президенты вновь продолжили переговоры вместе с главами правительств России и Беларуси Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом, министрами обеих стран.





Ждем заявлений и подробностей. Но пока их нет.