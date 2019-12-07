Пять с половиной часов: переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.
Встреча длилась 5 с половиной часов, сообщает Интерфакс.
Первые два часа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций, затем во время обеда они беседовали тет-а-тет.
После беседы "с глазу на глаз" президенты вновь продолжили переговоры вместе с главами правительств России и Беларуси Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом, министрами обеих стран.
Ждем заявлений и подробностей. Но пока их нет.
21:27 07/12/2019
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