Кальмары и щербет: чем Путин угощал Лукашенко на торжественном обеде





Главы Беларуси и России встретились в резиденции Бочаров Ручей в Сочи в субботу днем. Сразу после начала переговоров в широком формате Путин пригласил делегации на торжественный обед, посвященный 20-летию создания Союзного государства.





В меню обеда оказались оригинальны блюда. Президентам подавали салат из тыквы с томатами и сыром, филе кальмара с морковным пюре, суп из зеленого горошка, щербет из мандарина, барабульку с артишоком и киноа, каре теленка с печеным луком порей . На десерт - клубничный тарт.





В качестве напитков Лукашенко и Путин могли выбрать вино Шардоне и Мерло из усадьбы "Дивноморское".





Путин и Лукашенко проводят за обедом беседу тет-а-тет. Переговоры за обедом продолжаются также у членов делегаций - российскую возглавляет премьер Дмитрий Медведев, а белорусскую - его коллега Сергей Румас.



