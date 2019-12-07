Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Кальмары и щербет: чем Путин угощал Лукашенко на торжественном обеде

Cтало известно, чем кормили президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина на торжественном обеде в Сочи, посвященном 20-летию подписания союзного договора, сообщает РИА Новости.


Главы Беларуси и России встретились в резиденции Бочаров Ручей в Сочи в субботу днем. Сразу после начала переговоров в широком формате Путин пригласил делегации на торжественный обед, посвященный 20-летию создания Союзного государства.

В меню обеда оказались оригинальны блюда. Президентам подавали салат из тыквы с томатами и сыром, филе кальмара с морковным пюре, суп из зеленого горошка, щербет из мандарина, барабульку с артишоком и киноа, каре теленка с печеным луком порей . На десерт - клубничный тарт.

В качестве напитков Лукашенко и Путин могли выбрать вино Шардоне и Мерло из усадьбы "Дивноморское".

Путин и Лукашенко проводят за обедом беседу тет-а-тет. Переговоры за обедом продолжаются также у членов делегаций - российскую возглавляет премьер Дмитрий Медведев, а белорусскую - его коллега Сергей Румас.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Россия теряет свой суверенитет"
Павел Знавец
Шизофреническая интеграция.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС Лукашенко не выдвигайся! Уходи!
Павел Севярынец
7 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА!
Игорь Ледник
Адкрыты ліст да Лукашэнкі – Нахрена беларусам...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru