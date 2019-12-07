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Интерпретация на голубом глазу: "В Минске белорусы собрались, чтобы поддержать Александра Лукашенко"

"В Минске белорусы собрались, чтобы поддержать Александра Лукашенко", — так телеграм-канал "Пул Первого", связанный с АП, интерпретировал уличные акции против интеграции Беларуси и России.

7 декабря в Минске прошли протесты против "углубленной интеграции" Беларуси с Россией. Сначала вдоль проспекта Независимости выстроилась "живая цепь", в которой люди взялись за руки в знак протеста против союза с Россией. В 12.00 на Октябрьской площади собрались несколько сотен человек, которые после митинга и хороводов вокруг главной ёлки страны прошлись по улицам Минска с транспарантами и лозунгами против интеграции. 


8 января белорусы снова собираются выйти на Октябрьскую площадь. В этот день должен быть подписан пакет документов об "углубленной интеграции" двух стран. 20 лет назад в этот день был подписан договор о создании Союзного государства.
euroradio.fm
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