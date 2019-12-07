Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Праймериза не будет?

Формат праймериза может измениться. Не исключено, что единого кандидата от оппозиции будут выбирать за рамками правоцентристской коалиции.

Праймериза не будет?
Правда, пока еще нет окончательной ясности, кто примкнет к правоцентристам и завершится ли диалог успехом.

«Но переговоры еще идут, -- говорит «Белорусскому партизану» председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич. – И главное, что есть желание обсуждать все это».


-- Юрий, а какой вариант нравится больше вам? Спрашиваю, потому что вы уже заявили о своих президентских амбициях...-- Для меня более благоприятный вариант с точки зрения серьезной президентской кампании с расчетом на победу – это широкое объединение. И сейчас мы работаем над тем, чтобы создать его.

-- С перспективой выхода на единого кандидата?

-- Думаю, ситуации один на один, когда на президентских выборах будут только Александр Лукашенко и один соперник от демократических сил, скорее всего, не случится. И это не зависит от того, объединятся демократы или нет. Просто у власти есть возможность манипулировать этим процессом. Она может из своей обоймы выдвинуть необходимое количество кандидатов, она может регистрировать или не регистрировать оппозиционных кандидатов. И даже если появится единый кандидат от всей оппозиции, все равно может быть ситуация Лукашенко плюс пять других кандидатов, среди которых не будет единого от оппозиции.

-- Довольно популярной становится мысль о том, что единого от оппозиции могут не зарегистрировать...

-- Потому что сегодня довольно слабая позиция у самого Александра Григорьевича. Непопулярные решения, отсутствие перспективы и новых идейс его стороны привели к тому, что общество просто устало. Появление реальной альтернативы, за которой стоит более-менее широкое объединение политических оппонентов Лукашенко, сразу притянет внимание на эту кандидатуру. Для Лукашенко это большой риск. И он постарается управлять этим риском точно также, как это было во время парламентской кампании , когда сильных кандидатов отсекали на подходе.

-- Некоторые политологи говорят о том, что на выборах должны появиться новые лица, что, может, и не надо, чтобы представители традиционной оппозиции шли на президентские выборы – народ их не поддержит.

-- На тему новых лиц можно было бы рассуждать, имея конкретную социологию. Но у нас ее нет. И может оказаться, что те, кто считает себя давними лидерами оппозиции, большинству белорусов как раз и неизвестны. Поэтому они могут стать таковыми новыми лицами.А появление совсем новой персоны – это не толкьо плюс, но и большой риск.Потому что непонятно, как этот человек поведет себя в ситуации реального противостояния. И президентская кампания может быть проваленной, если новый кандидат не выдержать натиска, который обычно оказываются на политических оппонентов Лукашенко.

-- А как вы сами готовитесь к выборам?

-- Я готовлюсь к выборам, но не заявляю про свое безусловное участие, когда любой ценой. Было бы глупо делать такие заявления. Я прекрасно понимаю сегодняшнее состояние демократических сил. Поход на выборы разными колоннами – это возможность для Александра Лукашенко выбирать, кому засчитать недействительные подписи, а кому не засчитать. Самостоятельная и независимая кампания возможна только при объединении оппозиции. Поэтому если разрабатывать пошаговую стратегию действий, то первым шагом должно быть объединение оппозиции, желание работать вместе и делать независимую от власти кампанию, второй шаг – это уже непосредственно сама кампания и кандидаты.

-- А что по поводу финансирования?

-- В Беларуси многое делается без денег. Если взять парламентские выборы, то зарегистрированные кандидаты имели возможность выставлять пикеты, проводить встречи с людьми, участвовать в различных теледебатах. Этого, конечно, недостаточно, но, тем не менее, это тоже какая-то база. Большее финансирование может появиться, когда белорусское общество захочет инвестировать в эту кампанию. Сейчас есть много механизмов, чтобы средства, которые есть в Беларуси, были использованы на кампанию альтернативного кандидата.

-- Что ваша жена говорит по поводу президентских выборов? Не отговаривает? Она готова к роли первой леди? 


-- Она знает о моих намерениях и поддерживает меня. Я занимаюсь политикой с тех времен, как мы познакомились. Она знала, за кого выходит замуж.

-- А вы прекрасно знаете, как у нас считают голоса. На что надеяться во время президентской кампании?

-- Надеяться можно на белорусский народ. Мы видим, что недовольство в обществе довольно высокое. А члены избирательных комиссий – они ведь тоже живут среди нас. И если они будут чувствовать, что лучше домой после заседания комиссии не возвращаться, потому что там муж или жена спросят ореальных результатах, и сосед может встретить в подъезде и тоже, скажем так, поблагодарить за фальсификации, тогда, может быть, и наступит переломный момент.
Павел Мазак, «Белорусский партизан»
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Россия теряет свой суверенитет"
Павел Знавец
Шизофреническая интеграция.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС Лукашенко не выдвигайся! Уходи!
Павел Севярынец
7 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА!
Игорь Ледник
Адкрыты ліст да Лукашэнкі – Нахрена беларусам...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru