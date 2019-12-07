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Два бывших премьера Кыргызстана получили 15 и 7,5 лет лишения свободы

Свердловский районный суд Бишкека вынес приговоры по делу о коррупции при модернизации столичной ТЭЦ.

Модернизацию проводила компания ТВЕА за средства кредита в размере 386 млн долларов. В январе 2018 года во время аномальных морозов на ТЭЦ произошел отказ оборудования. Многие жилые дома, больницы, школы, детские сады, предприятия Бишкека на несколько дней остались без отопления. По факту коррупции при заключении договора о модернизации было возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что государству был нанесен ущерб в размере 5,4 млрд сомов (более 110 млн долларов).

Бывший премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков (2017-2018) получил 15 лет лишения свободы, сообщает Tazabek.

Бывшего премьера Жанторо Сатыбалдиева (2012-2014) приговорили к 7,5 годам колонии.


Экс-председатель правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Айбек Калиев приговорен к 15 годам лишения свободы, бывший гендиректор ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов – к 11 годам и 3 месяцам.

Двоих обвиняемых приговорили к 2,5 годам лишения свободы, еще двое получили штрафы.

Все обвиняемые должны возместить ущерб.
reform.by
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