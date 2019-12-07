Порошенко дал советы Зеленскому перед саммитом в Париже

9 декабря в столице Франции после трехлетней паузы пройдет встреча лидеров «нормандской четверки», на которой Россия, Украина, Франция и Германия обсудят выполнение минских соглашений и дальнейшие меры по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет ex-press.by





Петр Порошенко специально к этому событию подготовил статью для Экс-президент Украиныспециально к этому событию подготовил статью для "Украинской правды".





- Накануне четырехстороннего саммита в Париже оказалось немало желающих дать советы и рекомендации по стратегии и тактики переговоров. Я откликнулся на предложение "Украинской правды" написать соответствующую статью - на правах учредителя Нормандского формата, участника всех предыдущих встреч на высшем уровне и знатока Минских договоренностей от "А" до "Я".





Напомню, предыдущий саммит состоялся еще в октябре 2016 года в Берлине.









Тогда совместными силами проукраинской коалиции при активной поддержки канцлера Германии и президента Франции Путин был поставлен перед жестким выбором: или реально выполнять Минские договоренности по так называемой "дорожной картой", или заморозить ситуацию, тянуть время и страдать от изоляции, экономических санкций и международных судебных исков. А еще - надеяться на изменение политической ситуации в Киеве и новой международной конъюнктуры.





С тех пор любая следующая встреча в верхах должна была логически завершиться официальным одобрением амбициозной конструктивной "дорожной карты" по имплементации Минских договоренностей, возвращение украинских территорий и установления мира.









Следовательно, именно ее проведения означало бы начало окончательного поражения Кремля на украинском фронте и победу нашего государства.





Для Владимира Путина и его неоимпериалистической концепции "русского мира" такой вариант был абсолютно неприемлем и стал бы личным крахом.





Поэтому переговоры в нормандской формате трансформировались в ряд двух-, трех- и четырехсторонних телефонных бесед, где лидеры Украины, Германии и Франции настойчиво убеждали Путина сдвинуться с места и начать подготовку "дорожной карты" для следующей встречи.





Так мы и согласовали трехсторонний проект документа и передали его в Кремль.





В унисон работал и параллельный трек - американский, где предложения на рассмотрение российской стороны передавались по линии Волкер-Сурков. В ответ - зловещая тишина.





Однако, независимо от отдельного саммита, нам удалось осуществить масштабный обмен пленными накануне Нового 2018-го года.





Путин выбрал вариант "продолжаем постреливать и ждать".





Через несколько месяцев после Берлинского саммита избрали нового президента Соединенных Штатов, с которым россияне некоторое время связывали надежды на ослабление санкционной политики и отвлечения внимания Штатов от "украинского вопроса". Но, сделав ставку на двухпартийную поддержку, мы навели мосты с новой администрацией и похоронили надежды Путина.





Далее через полгода выбрали нового президента Франции, что россияне использовали для аргументов типа "пусть новый лидер-участник нормандского формата разберется в ситуации и овладеет темой".





А еще дальше Кремль занял "глухую оборону" до следующих президентских выборов в Украине, рассматривая их как новое окно возможностей для продвижения российского сценария урегулирования ситуации на Донбассе - "присоединение Украины" к оккупированным территориям с правом фактического вето на наш стратегический европейский и евроатлантический выбор.









После ряда уступок с украинской стороны Путин вынужден был согласиться на саммит.





Это серьезный тест для новой власти за все время после его избрания. И вызов для страны.





Знаю, насклько это изнурительные беседы. Какой быстрой реакции, железных нервов и толстой кожи они требуют. И, конечно, волнуюсь за результаты.





Исходя из государственных соображений, считаю целесообразным дать несколько советов.





Первое. Следует вернуться к теме берлинской "дорожной карты".





Именно она является ключом к миру и должна стать "лакмусовой бумажкой" для проверки "искренности" миролюбивых намерений агрессора.





"Дорожная карта" по замыслу украинского-немецко-французской коалиции является формализованной структурированной логически-обусловленной последовательностью безопасных и политических шагов всех причастных сторон, реализация которых обеспечит политико-дипломатическое урегулирование ситуации в Донбассе.





Ее ключевым аспектом является приоритет безопасности компонента всего комплекса Минских договоренностей, включая вывод российских войск.





Обращаю особое внимание на опасную игру со сроками об условиях признания выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.





Поспешная согласие украинских переговорщиков на приемлемость соответствии выборов "в целом" демократическим стандартам ОБСЕ, а не "полностью", дает широкое поле для маневра российской стороне и ее марионеткам для обеспечения нужного им электорального результата.





Отредактировали будто одно слово, а содержание поменялось коренным образом. И это уже не формула Штайнмайера - это формула Путина.





Второй совет: неотъемлемым элементом мирного урегулирования на Донбассе остаются миротворцы под руководством ООН.





Без миротворческого контингента по модели, предложенной нами еще в начале 2015 года, мы не сможем говорить о создании необходимых безопасности условий, включая гуманитарное разминирование, охрану во время выборов или контроль за рубежом.









Вместе с нашими немецкими и французскими союзниками мы согласовали концепцию и модель размещения миротворческого контингента на Донбассе.





Даже в немецкой (!) коалиционной правительственной программе было четко зафиксировано важность размещения миротворческого контингента как элемента содействия восстановлению мира на Донбассе.





Более того, во время встреч в Вашингтоне нам удалось скоординировать наши подходы с американской стороной, которая поддержала эту идею.





К активному ее продвижение подключился спецпредставитель Курт Волкер.





Однако с тех пор, как новая переговорная команда сняла с повестки дня вопрос миротворческого контингента, наши партнеры логично спрашивают - и меня лично - во время мероприятий высокого уровня: "Если Украина не поднимает эту тему, почему мы должны ее продвигать? Нам что, больше , чем вам надо?".





Третий совет: не следует включать "газовый вопрос" в общую повестки дня Нормандского саммита, чтобы не позволить России сформировать невыгодный для Украины "пакет договоренностей", по которому за "дешевый" газ Украина сделает важные уступки в политическом треке.





Еще ничего в новейшей истории нам не обходилось так дорого, как дешевый российский газ.





Хотел бы попутно предупредить, чтобы это не стало сюрпризом. Уже пятый год, как мы не покупаем газ в России и не имеем в нем хотя бы малейшей экономической необходимости.





Поэтому не знаю как кто, но наша команда восстановление прямых закупок газа у Путина рассматривает как капитуляцию - причем не только в энергетической, но и в политической сфере.





И самый важный совет: не доверять Путину. Никогда и ни в чем. Путин манипулирует всем: содержанием, фактами, цифрами, картами, эмоциями. Он ненавидит Украину и украинцев и не видит нашего места на политической карте Европы.





О нескольких его "любимых фишках".





Фразу "как мы ранее договаривались" следует внимательно проверять, не верить на слово и сверять с реальными текстами договоренностей.





Помню, как и в Минске в феврале 2015 оказалось, что русскоязычный перевод уже разработанного соглашения оказался слишком творческим: настолько, что коренным образом менял содержание положений, согласованных ночью на английском языке.





О договоренностях. Необходимо помнить, что Минские договоренности состоят из трех документов: 5 и 19 сентября 2014 и 12 февраля 2015.





Россия всегда стремится забыть о Минских договоренностях 2014 года, там есть несколько болезненных для Москвы обязательств, в частности по выводу войск и передачи границы под контроль ОБСЕ.





Путин часто манипулирует данными о количестве и источниках обстрелов, количестве техники и живой силы, чтобы доказать, что украинская сторона в большей степени виновата за нарушение режима тишины.





Советую быть готовым к таким статистическим манипуляциям и иметь цифры и данные, которым доверяют в Берлине и Париже.





Классический и наиболее циничный аргумент - "их там нет". Об оружии он ответит, что "возможно, она и русское, но нам не принадлежит".





Искренне поддерживаю намерение президента Зеленского договориться в Париже о сроках и механизм вывода российских войск с территории Донбасса.





Однако очень советую активно поработать над тем, чтобы привезти в Париж очередные убедительные фото-, видеокадры, спутниковые снимки, российские военные билеты, паспорта, фотодоказательства присутствии новейшей российской оружия и техники на территории украинского Донбасса.









В этом контексте искренне советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным или, если это невозможно сделать, не поддаваться на его КГБ-шные манипуляции и заискивания, игру на эмоциях и уязвимых местах президента.





Собственно говоря, двусторонняя встреча нас беспокоит больше, чем разговор на четверых.





Стоит доверять не словам, а реальным действиям российской стороны.





Напоследок, вынужден разочаровать тех, кто хочет сесть за стол переговоров, посмотреть Путину в глаза, понять, чего тот хочет от Украины и договориться "где-то посередине". Ему не нужен ни Крым, ни Донбасс. Ему нужна вся Украина.





Пусть нынешнее развитие событий по поглощению Беларуси Москвой станет всем примером и ярким предвидением того, что ожидает Украину. Это тоже, кстати, о дешевом газе.





Следует прислушаться к советам наших друзей, в частности президента Литвы, который искренне предостерег украинское руководство "не идти на уступки, которые могут нанести вред".





Действительно, важно, чтобы тот способ, которым будет урегулирована ситуация на Донбассе, не создал еще больше угроз для всей Украины.





Желаю Владимиру Александровичу результативного нормандского саммита в Париже и достижения мира с учетом национальных интересов Украины.





Хрупкий мир наступит только после того, как русские выведут своих военных, заберут технику и оружие обратно в свой "военторг", прекратят финансировать боевиков. А прочный мир, кстати, придет лишь тогда, когда Украина вступит в НАТО.





Только эта стратегия приведет к полной гарантии нашей безопасности и независимости.



