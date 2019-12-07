Павел Усов комментирует Доктор политических науккомментирует Беларускай праўдзе выступление Лукашенко перед Национальным собранием.





- Лукашенко выступил перед депутатами Национального собрания. В чем “историчность” этого послания?





- Я бы не стал искать некие особые нюансы в ритуально-техническом выступлении Лукашенко. Если и говорить об исключительности данного события, то только в контексте запланированного на 8 декабря подписания Программы по углубленной интеграции. Понятно, что ряд его заявлений не предназначены для новоназначенных парламентариев, которые совершенно не понимают общей ситуации, сложившейся вокруг страны. Они лишь кнопкодавители – и ничего более. Своим выступлением Лукашенко попытался снять напряженное ожидание, связанное с «интеграционной войной», а также еще раз акцентировал внимание на будущих изменениях в Конституции.





- Стерильной Палате представителей №7 предстоит внесение изменений в Конституцию. «Мое принципиальное требование: целью предполагаемых изменений должно быть совершенствование системы управления». Вырисовывается ли схема и суть конституционных изменений?





- Мы все хорошо знаем, что у Лукашенко свое понимание демократии, закона, конституции. Поэтому эти изменения не будут касаться улучшения политической ситуации, модернизации или демократизации системы. Думаю, что факт назначения на должность руководителя администрации президента бывшего заместителя главы беларуского КГБ Игоря Сергеенко, красноречиво свидетельствует, в каком направлении будет эволюционировать конституционное преобразование. Я считаю, что ключевыми моментами будут увеличение президентского срока правления, введение должностей (прим. – Вице-президент) для обеспечения механизма передачи власти. Главная цель всех этих изменений – законсервировать систему и ограничить какие-либо надежды на демократизацию страны, на перемены в ближайшем будущем.





-“Не надо напрягать, что тут после Украины мы, что Россия против нас начнет войну, что Запад на нас будет наступать. Для того и мы есть, чтобы на нас никто не наступал. Все это никому не нужные фейки”, – заявил Лукашенко. То есть, все разговоры об угрозах аннексии – фейки?





- Лукашенко хочет убедить население в том, что он «гарант» независимости. Такое ощущение, что он не понимает, в каких условиях оказалась Беларусь, благодаря его безответственной внешней и внутренней политики. Беларуский руководитель даже не понимает, что «фейки» – это элемент системной обработки сознания беларуских граждан, так формируются политические предпочтения и ожидания. Он верит в то, что достаточно сказать слово и проблемы сами исчезнут. Вместе с тем, очевидно, что никаких системных мер по противодействию российскому информационному и интеграционному давлению власти Беларуси предпринимать не будут.





Лукашенко хочет присвоить себе заслугу строителя национального государства. Хотя все эти годы он как раз национальное разрушал. Более того, на протяжении десятка лет он встраивал Беларусь в союзное государство, которое теперь давит на него геополитическим прессом. Эта риторика также наводит на мысль, что беларуская власть может пойти по казахскому сценарию и ввести позицию “первого президента” – “батьки нации” со всем политическим инструментарием и влиянием.









В свою очередь манипуляции с историей – отличительная черта всех авторитарных режимом. Государство – это я! Порядок – это я! Стабильность – это я! Также это идеологический посыл к президентским выборам.





Интеграционный водоворот затягивает Беларусь, и Лукашенко отчаянно пытается заговорить реальность. Он одновременно ругает Россию и пресмыкается перед ней, как “блудный пес”, виляющий хвостом.

Тут любому очевидно, что единственный выход – это денонсация союзного соглашения. Должен быть явный посыл миру и обществу – Беларусь идет на укрепление своей независимости. Попытки же жонглировать словами ситуации не изменит. Кремль принял решение – Беларусь должна пасть.











