В Брюсселе протестовали против "углубленной интеграции" Беларуси и России
Несколько белорусов и украинцев вышли на пикет к офису Еврокомиссии в Брюсселе 6 декабря.
Belarus.eu
Они протестовали против углубленной интеграции Беларуси и России и призвали жителей Беларуси выходить на улицы во время переговоров Лукашенко и Путина и "защищать Беларусь". Также акция была организована "для информирования европолитиков" о том, что происходит в Беларуси. Об этом пишет сайт Belarus.eu.
11:58 07/12/2019
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