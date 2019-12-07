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Посмотреть в глаза? Зеленский и Путин встретятся в Париже 9 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский хочет посмотреть в глаза Владимиру Путину и убедиться, что Россия, так же как и Украина, планирует закончить войну на Востоке Украины.

president.gov.ua 

Их встреча состоится во время саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Об этом Зеленский рассказал во время телешоу Савика Шустера 6 декабря.


"Я такой человек, очень sensitive (чувствительный — ред.). Мы говорили с президентом Российской Федерации, когда вернули моряков, мы говорили с ним по телефону, но это телефонный разговор. Я хочу увидеть человека и я хочу привезти с «Нормандии» понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну. Я это смогу точно понять за столом... для меня очень важно, если мы говорим о прекращении огня, мы будем говорить не в минском формате, не на заседании в трехсторонней группе, а будем смотреть глаза в глаза с президентом Российской Федерации", — раассказал Зеленский об ожиданиях от встречи, пишет euroradio.fm

По его словам, помимо обсуждения ситуации на Востоке Украины в формате четырёхсторонних переговоров, он будет говорить с Путиным в рамках двусторонней встречи. Он боится, что разговор может закончиться ничем:

"Не нервничаю. Я хочу результат. Единственное, за что я нервничаю, ну просто встретились, увиделись и сказали: "Да, мы планируем". Я очень не люблю нерезультативность любых переговоров. Это единственное, чего я боюсь".
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