Лукашенко вылетел в Сочи на встречу с Путиным
Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, сообщили в эфире телеканала "Беларусь-1 ".
Ожидается, что во второй половине дня в Сочи президенты России и Беларуси проведут встречу. Главы двух государств обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
В частности, Александр Лукашенко и Владимир Путин рассмотрят дорожные карты союзной интеграции, крупные инвестиционные проекты и вопросы поставок газа.
Накануне тему углубления интеграции обсуждали премьер-министры двух стран. В российском правительстве отметили прогресс в продвижении интеграционных переговоров Москвы и Минска.
Всего в рамках углубления интеграции предполагается работать по 31 дорожной карте, затрагивающей разные темы сотрудничества Беларуси и России. Обсуждаются вопросы углубления экономической интеграции, политические – не прорабатываются.
09:53 07/12/2019
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