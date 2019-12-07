Не поверите, Трамп много лет не пользуется личным телефоном

Президент США Дональд Трамп категорически опроверг сообщения СМИ о том, что пользуется личным мобильным телефоном, несмотря на предостережения спецслужб. Об этом он написал Twitter 6 декабря.

"CNN, выпускающее фейковые новости, заявляет, что я "все еще использую личный мобильный для звонков, несмотря на многократные предостережения служб безопасности". Это абсолютная ложь. У меня нет личного телефона много лет, я использую только правительственные телефоны" − подчеркнул Трамп.









Ранее сообщалось, что у Трампа забрали телефон на время необъявленного визита в Афганистан, пишет korrespondent.net



