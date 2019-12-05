Борисовский суд неожиданно приостановил процесс бывшего мэра Жодино
Рассмотрение дела по обвинению в коррупции бывшего председателя горисполкома Жодино Юрия Шарого в суде Борисовского района неожиданно приостановлено. Об этом сообщило агентство «Спутник» со ссылкой на неназванный информированный источник.
По сведениям «Спутника», проводится проверка законности действий органа уголовного преследования.
Инициатива такой проверки, как правило, исходит со стороны защиты.
Юрий Шарый был задержан в конце октября 2018 года по подозрению в совершении преступления коррупционной направленности, ему предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса – ч. 3 ст. 426, ч. 3 ст. 430 (превышение власти и служебных полномочий и получение взятки).
В СМИ сообщалось, что согласно материалам уголовного дела, обвиняемый за взятки «решал вопросы в интересах коммерческих структур, которые занимались строительством многоквартирных жилых домов в Жодино».
По делу проходят еще двое обвиняемых, однако по информации EX-PRESS.BY, под стражу взяли только Шарого. Мера пресечения в связи с проверкой ему не изменена.
По делу допрошено уже около двухсот человек. Также разрешения выступить в процессе попросили жодинцы, среди которых – предприниматели, руководители предприятий и просто горожане. Их желание было удовлетворено. Все они выступили в защиту бывшего руководителя города.
Напомним, недавно по решению председателя Следственного комитета генерал-майора Ивана Носкевича возбуждено уголовное дело в отношении следователя Борисовского районного отдела Следственного комитета за фальсификацию доказательств.
08:51 07/12/2019
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