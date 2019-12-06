Карбалевич: В Сочи нам объявят об огромном шаге на пути к интеграции

Минск и Москва вплотную подошли к подписанию «дорожных карт» по реализации договора о создании Союзного государства, подписанного двадцать лет назад.





6 декабря в Сочи Сергей Румас и Дмитрий Медведев обсудят ход работы по согласованию интеграционных документов. В субботу 7 декабря в России встретятся Александр Лукашенко и Владимир Путин.





Судя по всему, встреча будет напряженной. Перед отъездом в Сочи Румас рассказал о ряде проблем при переговорах. Несогласованными остаются 16 вопросов. Беларусь продолжает настаивать на ценах на газ для Беларуси на уровне Смоленска. Не решен вопрос компенсации потерь за «грязную» нефть.









Политолог Валерий Карбалевич в комментарии «Салідарнасці» поделился прогнозом, чем могут закончиться встречи в верхах в ближайшие дни.





По мнению эксперта, все документы на ближайшей встрече вряд ли будут подписаны. Он обратил внимание на путаницу в заявлениях официальных лиц: ранее посол в России Владимир Семашко говорил о готовности 21 из 31 дорожных карт, сегодня же премьер-министр Румас заявил о 16 нерешенных вопросах.





— Саммит в Сочи закончится определенным компромиссом. Согласованные правительствами документы будут подписаны. Нам объявят об огромном шаге на пути к интеграции. А те вопросы, по которым до сих пор нет согласия, будут решаться позже. По ним будут торговаться. И это наиболее важные вопросы, — считает собеседник.





Валерий Карбалевич предполагает, что в Сочи может решиться вопрос подписания газового контракта:





— Вряд ли это будет вариант, на котором настаивает Минск, но и сохранение статус-кво было бы не худшим предложением.





Свою версию политолог подкрепляет тем фактом, что Москва до сих пор не подписала газовый контракт не только с Минском, но и с Киевом. То есть, речь идет об отсутствии соглашений с двумя странами-транзитерами.





— 9 декабря Путин встречается в Париже с украинским президентом. И договор о поставках газа в Беларусь будет для него выгодной картой на переговорах с Зеленским.