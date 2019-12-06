Прогноз: Лукашенко и Путин подпишут пустые бумаги

Накануне встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, на которой должны подписать ряд интеграционных документов, политический обозреватель Юрий Дракохруст рассуждает о целях сторон в интервью Радио Свобода





– Россия по сути хотела бы присоединения Беларуси, политического и юридического. Реального контроля. Это идеальный вариант для Кремля. И тогда пожалуйста – вот вам, ребята, и газ по $70 за 1000 кубометров, и обратный акциз на нефтяное сырье, и прочие радости.





А крайняя позиция белорусской стороны: давайте пусть всё будет как есть, Беларусь – это Беларусь, Россия – это Россия. Но газ хотелось бы подешевле, как союзникам. Капитулировать не собирается никто. Поэтому стороны ищут компромиссный вариант между двумя этими крайними позициями. Весь этот год стороны нахождением этого баланса и занимались. Чем сердце успокоится 7 декабря? Я думаю, компромисс будет ближе к белорусской позиции.





– Почему? Ведь, учитывая разные весовые категории двух стран, позиция России выглядит беспроигрышной…





– Я проведу такую аналогию: а почему Путин не снимет Кадырова? Ведь он может это сделать одним росчерком пера. А ведь совершенно ясно, что многое из того, что говорит и делает лидер Чечни, Кремлю не нравится.





– Видимо, потому, что, несмотря на это, Кадыров Путину выгоден.





– Конечно. Потому что возникают мысли: а дальше что? Какая альтернатива? В общем-то он нас устраивает и в таком состоянии… Вот примерно то же самое и с Лукашенко. Это при том, что Чечня – это все-таки часть своей страны, а Беларусь – другая страна, тут в случае захвата может возникнуть много всяких трудностей.





Вся канва взаимоотношений Москвы и Минска за последний год свидетельствует о том, что интеграционного наступления России не получилось. В результате подписано будет нечто достаточно абстрактное, но и Беларусь при этом получит гораздо меньше, чем она хотела бы.









– Президенты президентами, а народ что думает? Белорусов кто-нибудь спрашивал об их желании объединяться с Россией?





– Белорусское сознание амбивалентно. С одной стороны, к России очень дружеское отношение, россияне однозначно воспринимаются как «наши». С другой – при этом абсолютное большинство белорусов не считает себя русскими, разделение на «мы» и «они» сохраняется, и именно это – препятствие к слиянию.





По данным опросов, за такое слияние, с одним президентом, органами власти, за единую страну – не более 10% белорусов. Так что мой прогноз: подпишут достаточно пустые по содержанию бумаги – про унификацию, гармонизацию и т.д.





– Что, даже налоговые системы не объединят, как много раз обещали?





– Процесс будет, но не так, что с 9 декабря Беларусь перейдет на российскую налоговую систему. Будут и дальше скандалить, ругаться, что-то наконец изменят. Всё будет в постсоветском стиле: на каждое правило есть исключение. С другой стороны, Россия будет куда скромнее финансировать белорусского союзника. Кстати, белорусский бюджет на 2020 год сверстан уже без расчета на компенсацию Россией налогового маневра в нефтяной сфере. Да и газ может быть подороже. Сам Лукашенко недавно признал: да, видимо, придется затягивать пояса.