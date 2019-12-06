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Меркель слушала сидя гимн Казахстана на встрече с Токаевым

Канцлер Германии Ангела Меркель слушала гимн Казахстана на встрече с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым сидя.

Соответствующую видеозапись опубликовало агентство Sputnik Казахстан.

На кадрах видно, что во время исполнения государственного гимна Токаев встал и положил руку на сердце, а Меркель продолжила сидеть на своем месте.

"Это не фейк, канцлер слушала гимн сидя", - подтвердило правительство ФРГ.

Напомним, летом у Меркель произошло несколько приступов дрожи. Канцлера затрясло во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Инцидент повторился на переговорах с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, а позже на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. После этого Меркель была вынуждена несколько раз на официальных мероприятиях слушать гимн, сидя на стуле.

В официальных комментариях представителя Меркель утверждалось, что со здоровьем канцлера все в порядке.
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