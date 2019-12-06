Экс-глава администрации президента Наталья Кочанова назначена председателем Совета республики, ее заместитель Валерий Мицкевичстал вице-спикером Палаты представителей.





Генерал-майор Игорь Сергеенко, первый заместитель председателя КГБ, назначен новым главой администрации президента, а доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс – его заместителем.





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- Власть готовится к очередным так называемым “выборам президента” в 2020 году. Власть намерена жестко контролировать процесс и держать его в своих руках, провести избирательную кампанию по такому же сценарию, как последнюю парламентскую. Если не жестче.





Власть готовится к внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь. Каким образом власти намерены внести изменения, я, как юрист, не представляю. В соответствии с законодательством, внесение изменений в Конституцию, ту ее часть, которая касается политического устройства страны, без референдума невозможно. В 1996 году белорусские власти сами приняли закон, согласно которому большая часть глав и разделов Конституции может изменяться только путем референдума. Режим сам поставил перед собой преграду, с которой сейчас не знает, что делать – и морально, и материально, и в правовом плане. Как власти будут выходить из этого тупика - даже не знаю.





Следует отметить, что заместителем главы администрации президента назначена доктор юридических наук Ольга Чуприс. Администрации президента понадобился образованный высокопрофессиональный юрист, сродни покойному Александру Абрамовичу (тоже был отличный юрист). Юрист понадобился для того, чтобы организовывать, контролировать и направлять, заворачивать политические приказы в правовую обертку. Работа очень сложная, поэтому и понадобился квалифицированный специалист.





Бывшая глава администрации президента Наталья Кочанова избрана председателем Совета Республики, ее заместитель Валерий Мицкевич стал заместителем председателя Палаты представителей. Вся власть сосредотачивается в одних руках – для проведения трансформации или передачи власти. Передача власти предусмотрена и Конституцией в редакции 1994 года, и нелегитимной Конституцией 1996 года – через всеобщие выборы. Но власть боится, что если пройдут всеобщие выборы и сегодняшний руководитель не объявит о своем участии, то система фальсификаций, теоретически созданная и практически отработанная, может не сработать. Местная власть и избирательные комиссии всех уровней могут засомневаться в том, что за фальсификации их не привлекут к ответственности. Сегодня они уверены, у них есть гарантия, что за фальсификации их наказывать не будут, наоборот, восхвалят и вознесут. Поэтому, как мне кажется, власть намерена менять систему выборов президента. Выборы могут быть делегированы парламенту – от всеобщих выборов. Никто ничего не говорит – все делается втемную.









- А почему власти боятся проводить референдум? Система тоже отточена.





- Спрогнозировать результат не сложно. Но референдум такое дело, что может повернуть не в ту сторону; тот, кто рассчитывает на однозначный результат референдума, может жестоко ошибиться.





Идут разговоры, что будут изменения. Но содержание самих изменений никому не известно – это секрет за семью печатями. Если все делается честно, тогда нет никакого резона что-то скрывать.





Кстати, уже прошли два референдума по изменению Конституции 1994 года (в 1996 и 2004 годах) – оба пошли на пользу исключительно действующей власти. Так почему вы думаете, что третий референдум пойдет на пользу демократии? Режим, который подгребал всю власть под себя, внезапно изменился, стал белым и пушистым и начал раздавать взятую с боем власть? Глупость.



