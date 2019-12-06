Таким образом российский руководитель правительства отреагировал на вчерашние заявления Александра Лукашенко. "Сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения, антибелорусского", — сказал руководитель Беларуси во время выступления перед депутатами Палаты представителей.

"Интеграционные процессы так устроены, что всегда сопровождаются обсуждением, высказыванием мнений, иногда эмоциональных позиций. Я вот сегодня прочитал о том, что у нас где-то есть "антибелорусские элементы", которые так или иначе влияют на государственную политику. Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом президенту Беларуси Александру Лукашенко, что у нас таких "антибелорусских элементов" нет", — приводит ТАСС слова российского премьера.









Медведев подчеркнул, что между Москвой и Минском "сораняются какие-то вопросы". По его мнению, это естественно, так как в процессе интеграции затрагивается колоссальный круг тем. "Было бы странно, если бы мы на себя взвалили обязанность договориться по всем позициям", — прокомментировал он.





Российский премьер добавил, что решить все вопросы было бы невозможно. Именно поэтому завтра будут встречаться Александр Лукашенко и Владимир Путин.





После этого Медведев предложил Румасу перед завтрашней встречей руководителей двух государств "пробежаться по дорожным картам, по тем вопросам, которые еще не согласованы".