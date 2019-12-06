Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

С журналистки потребовали штраф за Площадь-2010

Журналистке Ольге Чайчиц отключили мобильник, угрожали заблокировать водительские права и запретить выезд за границу. Таким образом судебный исполнитель Яна Васюк требовала оплатить штраф за Площадь-2010.

Подробности истории Ольга Чайчиц рассказала в Фейсбуке, передает "Еврорадио".

20 декабря 2010 года Чайчиц осудили за Площадь-2010 на 1 050 000 рублей (неденоминированных). Она оплатила штраф 26 января 2011 года.

А на прошлой неделе судебный исполнитель сообщила ей через мессенджер, что штраф до сих пор не оплачен. Как доказательство она прислала фото постановления 2016 года о принудительном взыскании штрафа на основании постановления суда Московского района Минска 2010 года.


"Платежка у меня чудом сохранилась. А если бы не. Я же не обязана ее хранить столько времени. Пришлось бы заново платить?" — возмущается журналистка.

Только после предъявления документа ей подключили обратно телефон.

Тем не менее Чайчиц подала жалобы в прокуратуру Дзержинского района и в отдел принудительного исполнения на действия судебного исполнителя Васюк. Журналистка уверена, что на нее и ее близких идет давление за профессиональную деятельность.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Шизофреническая интеграция.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС Лукашенко не выдвигайся! Уходи!
Павел Севярынец
7 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА!
Игорь Ледник
Адкрыты ліст да Лукашэнкі – Нахрена беларусам...
Игорь Масловский
Идеологи побеждают неврологов


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru