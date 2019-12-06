С журналистки потребовали штраф за Площадь-2010

Подробности истории Ольга Чайчиц рассказала в Фейсбуке, передает "Еврорадио"





20 декабря 2010 года Чайчиц осудили за Площадь-2010 на 1 050 000 рублей (неденоминированных). Она оплатила штраф 26 января 2011 года.





А на прошлой неделе судебный исполнитель сообщила ей через мессенджер, что штраф до сих пор не оплачен. Как доказательство она прислала фото постановления 2016 года о принудительном взыскании штрафа на основании постановления суда Московского района Минска 2010 года.









"Платежка у меня чудом сохранилась. А если бы не. Я же не обязана ее хранить столько времени. Пришлось бы заново платить?" — возмущается журналистка.





Только после предъявления документа ей подключили обратно телефон.





Тем не менее Чайчиц подала жалобы в прокуратуру Дзержинского района и в отдел принудительного исполнения на действия судебного исполнителя Васюк. Журналистка уверена, что на нее и ее близких идет давление за профессиональную деятельность.