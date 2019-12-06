В Минске за уличные акции во время выборов сегодня оштрафовали восемь человек
6 декабря в суде Московского района Минска рассматривались дела людей, обвиняемых в уличных акциях во время выборов.
За участие в акции 15 ноября, когда протестующие прошли от Октябрьской площади до Центризбиркома, Максим Винярский оштрафован на 1275 рублей (50 базовых), сообщает правозащитный сайт "Весна".
На такую же сумму оштрафованы Артем Черняк, Андрей Шарендо, Денис Урбанович.
По 765 рублей (30 базовых) должны заплатить Анастасия Гусева и Андрей Войнич. На 637,5 рубля (25 базовых) каждый оштрафованы Дмитрий Козлов и Наталья Самотыя.
Суд над Алесем Круткиным перенесли на 10 декабря, так как сейчас парень отбывает административный арест за перепост сообщения с призывом выйти на площадь, передает "Еврорадио".
18:08 06/12/2019
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