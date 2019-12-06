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В Минске за уличные акции во время выборов сегодня оштрафовали восемь человек

6 декабря в суде Московского района Минска рассматривались дела людей, обвиняемых в уличных акциях во время выборов.

За участие в акции 15 ноября, когда протестующие прошли от Октябрьской площади до Центризбиркома, Максим Винярский оштрафован на 1275 рублей (50 базовых), сообщает правозащитный сайт "Весна".

На такую ​​же сумму оштрафованы Артем Черняк, Андрей Шарендо, Денис Урбанович.


По 765 рублей (30 базовых) должны заплатить Анастасия Гусева и Андрей Войнич. На 637,5 рубля (25 базовых) каждый оштрафованы Дмитрий Козлов и Наталья Самотыя.

Суд над Алесем Круткиным перенесли на 10 декабря, так как сейчас парень отбывает административный арест за перепост сообщения с призывом выйти на площадь, передает "Еврорадио".
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