За участие в акции 15 ноября, когда протестующие прошли от Октябрьской площади до Центризбиркома, Максим Винярский оштрафован на 1275 рублей (50 базовых), сообщает правозащитный сайт "Весна".





На такую ​​же сумму оштрафованы Артем Черняк, Андрей Шарендо, Денис Урбанович.









По 765 рублей (30 базовых) должны заплатить Анастасия Гусева и Андрей Войнич. На 637,5 рубля (25 базовых) каждый оштрафованы Дмитрий Козлов и Наталья Самотыя.



