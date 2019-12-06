Андрей Поротников также анализирует речь Лукашенко в парламенте и объясняет, почему не ждет больших репрессий против участников акции протеста 7 декабря. В интервью радио Свабода (перевод: Белорусский партизан)также анализирует речь Лукашенко в парламенте и объясняет, почему не ждет больших репрессий против участников акции протеста 7 декабря.





- Что означает назначение на должность главы администрации президента бывшего первого заместителя председателя КГБ Игоря Сергеенко? Зачем Лукашенко понадобилось сейчас менять руководителя администрации? Дает это назначение какие-то намеки на то, какой будет внутренняя политика в этот избирательный год?





- Действительно, я тоже склонен связывать назначение генерала Сергеенко на эту должность с президентскими выборами. Почему именно он? Видимо, потому, что Сергеенко обладает теми компетенциями, которые, с точки зрения Александра Лукашенко, могут быть полезными для тех обстоятельств, в которых будет проходить кампания.





Стоит напомнить, что Сергеенко - первый заместитель председателя КГБ по контрраздведческой деятельности. Традиционно сюда входит не только политическая контрразведка, то есть борьба с шпионажем, но и «защита конституционного строя», то есть борьба с политическими оппонентами и антитеррористическая деятельность.





Это такой знак, и знак не очень хороший. Знак того, что белорусские власти не исключают возможности проведения избирательной кампании по жесткому сценарию, в условиях, которые потребуют применять репрессивные инструменты против оппонентов существующей власти.









- Как профессиональные умения Сергеенко, связанные с работой в КГБ, могут пригодиться на его новой должности главы администрации?





- Контрразведка предусматривает в том числе и выявление иностранного вмешательства во внутренние процессы в стране. Можно предположить, что Сергеенко хорошо ориентируется в технологиях иностранного вмешательства, манипуляций, подрывной деятельности.





Во-вторых, это вопрос обеспечения лояльности государственного аппарата. Контрразведка - это не только борьба со шпионажем, это также обеспечение лояльности как гражданской системы управления, так и силовиков.





В-третьих, это недопущение того, что принято называть «дестабилизацией ситуации», массовых протестных акций. Это означает, что выборы у нас пройдут очень жестко.





Это и политический сыск, и лояльность номенклатуры, и предотвращение иностранного вмешательства. Я не знаю всего послужного списка Сергеенко, но, видимо, есть основания полагать, что в этих темах он специалист высокого уровня, чтобы справиться с этой ситуацией.





- В Беларуси было и есть несколько высоких чиновников, которые вышли из спецслужб. Это Урал Латыпов, бывший глава администрации президента, который запомнился как человек (по крайней мере, внешне) довольно либеральный, это и нынешний министр иностранных дел Владимир Макей. Обязательно ли происхождение из спецслужб предопределяет определенные политические позиции?





- Макей - выходец из военной разведки. Что касается Сергеенко, я могу обратить внимание, что по первому образованию он историк. Он в том числе отвечал в КГБ за вопросы, связанные с реабилитацией жертв сталинских политических репрессий. И та публичная позиция, которая озвучивалась, была довольно ровная и взвешенная.





Сложно сказать, как человек будет себя вести в новой должности, но надо понимать, что он остается генералом на действующей службе. И он будет выполнять те приказы, которые отдает ему сами знаете кто. И далеко не всегда его личная позиция будет играть какую-то роль. Поэтому в этой белорусской системе сам факт, что человек - выходец из той или иной службы, еще не свидетельствует, что он будет вести себя по какому-то шаблону.









- Значительная часть выступления Лукашенко перед депутатами была посвящена вопросам отношений с Россией. Глава Беларуси опять повторил, что Беларусь не собирается никуда вступать, ни в какую другую страну.





Лукашенко, в частности, сказал, что Беларусь и Россия не ведут диалог «по политическим вопросам, например, о создании единого парламента». Между тем недавно посол Беларуси в России Семашко заявил, что руководители Беларуси и России договорились о едином парламенте и правительстве. Как вышла такая нестыковка?





- Как мне кажется, Семашко имел в виду в данном случае договор 1999 года, где руководители Беларуси и России действительно договорились о создании политической надстройки, так называемого «союзного государства». Но это было 20 лет назад. Обращу внимание, что и российская сторона недавно заявляла, что политические вопросы в рамках этой «дорожной карты» не рассматриваются.





- Лукашенко довольно много говорил о незыблемости белорусской независимости - означает ли это, что он попытался «подстелить себе соломку» перед встречей с Путиным? Публично обозначил такую ​​позицию, что означает, что за нее он перейти уже не может?



