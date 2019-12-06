Немецкие СМИ: убийство в Берлине организовал Кадыров





Рамзану Кадырову", - "В шпионском детективе вокруг политического убийства, из-за которого дипломатические отношения между Германией и Россией достигают новой низшей точки, новый след ведет в Чечню, а именно к назначенному Путиным президенту республики", - пишет немецкий таблоид Bild.





"Убийство в берлинском Тиргартене произошло 23 августа, то есть именно в день рождения Ахмата Кадырова, отца руководителя Чечни, известного своей жестокостью по отношению к врагам государства и гомосексуалистам. Ахмат Кадыров был убит в Грозном в мае 2004 года в результате теракта с использованием взрывного устройства", - напоминают журналисты Юлиан Рёпке и Петер Тиде.





"Ответственность за убийство взял на себя лидер чеченских повстанцев Шамиль Басаев, чья исламистская группировка "Кавказский эмират" вела в то время подпольную войну против российских оккупантов своего родного региона. Именно в этой группировке воевал в то же самое время и Зелимхан Хангошвили, чеченец по происхождению, который теперь стал жертвой предположительно российского покушения в Берлине", - говорится в статье.









"Серьезное подозрение: спустя 15 лет Рамзан Кадыров казнил Хангошвили в Берлине из мести за убийство своего отца", - пишут авторы статьи.





О связи убийства с Чечней, по их мнению, говорит и тот факт, "что псевдоним, который российские власти вписали в поддельный паспорт наемного убийцы ("Соколов"), является фамилией одного убитого в Чечне российского капитана. Роман Соколов был убит в марте 2000 года (...)".





"По информации Bild, в настоящий момент спецслужбы проверяют, не отправили ли Кадыров и российская военная разведка ГРУ в Европу других убийц под кодовыми именами убитых в Чечне "героев войны", чтобы убить живущих в эмиграции бывших чеченских повстанцев".









В то же время "очень маловероятно, что Кадыров, слуга Путина, организовал среди бела дня в центре Берлина покушение на таком высоком уровне, и об этом не знал бы Путин", отметил в разговоре с изданием Якуб Янда, директор чешского аналитического центра European Values.