Зеленский: Крым – это Украина и мы его вернем
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет под контроль аннексированный Россией Крым и территории Донбасса.
Такое заявление Владимир Зеленский сделал в видеоролике с поздравлением по случаю Дня Вооруженных сил Украины, который отмечают 6 декабря.
«Мы обязательно вернем наших людей и наши территории. Донбасс – это Украина. Луганск – это Украина. Крым – это Украина», – сказал Зеленский.
Президент Украины также отметил, что сейчас Украина «намного сильнее, чем пять лет назад».
Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал Зеленского поднять тему Крыма во время встречи в «нормандском формате» 9 декабря.
В частности, глава Меджлиса призвал украинского президента настаивать на «полном восстановлении территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым, город Севастополь и прилегающие акватории Черного и Азовского морей».
Встреча в «нормандском формате» должна состояться 9 декабря в Париже. Последний раз такие переговоры происходили в октябре 2016 года.
Источник: krymr.com
14:38 06/12/2019
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