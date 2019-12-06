Зеленский: Крым – это Украина и мы его вернем

Такое заявление Владимир Зеленский сделал в видеоролике с поздравлением по случаю Дня Вооруженных сил Украины, который отмечают 6 декабря.





«Мы обязательно вернем наших людей и наши территории. Донбасс – это Украина. Луганск – это Украина. Крым – это Украина», – сказал Зеленский.





Президент Украины также отметил, что сейчас Украина «намного сильнее, чем пять лет назад».









Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал Зеленского поднять тему Крыма во время встречи в «нормандском формате» 9 декабря.





В частности, глава Меджлиса призвал украинского президента настаивать на «полном восстановлении территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым, город Севастополь и прилегающие акватории Черного и Азовского морей».





Встреча в «нормандском формате» должна состояться 9 декабря в Париже. Последний раз такие переговоры происходили в октябре 2016 года.