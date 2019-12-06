Можно было бы и догадаться: Ермошина сообщила, когда уйдет в отставку





Об этом она сказала журналистам 6 декабря в Палате представителей, передает радио Свабода со ссылкой на БелаПАН.





По словам Ермошиной, полномочия нынешнего состава ЦИК заканчиваются в конце 2021 года.





«Но поскольку в конце 2021 года будет проходить избирательная кампания по выборам депутатов местных советов, то ее должен начать и проводить уже новый состав ЦИК», - сказала она.





Ермошина подчеркнула, что во время избирательной кампании менять состав ЦИК нельзя, даже когда заканчивается срок полномочий.





«Поэтому весной 2021 года я собираюсь обратиться к главе государства с предложением об изменении состава ЦИК досрочно, то есть за полгода до окончания срока полномочий», - сообщила она.





Ермошина не будет советовать своего преемника, так как председатель Центризбиркома - «политическая должность».









Напомним, Ермошина работает председателем ЦИК с 1996 года. До нее эту должность занимал Виктор Гончар, который впоследствии пропал без вести.





За все время Ермошиной на этом посту ни одни белорусские выборы не были признаны международным сообществом.





Лидия Ермошина родилась 29 января 1953 года. Соответственно весной 2021 года ей будет уже 68 лет.