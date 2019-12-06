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Ермошина рассказала о возможной дате президентских выборов

Вопрос о назначении даты президентских выборов вынесут на весеннюю сессию парламента.


Об этом рассказала сегодня журналистам глава Центризбиркома Лидия Ермошина:

— Никакой другой оптимальной даты как конец августа (для проведения выборов. — Прим. ред.) я не вижу. Но когда выборы будут назначены — это зависит от политической воли руководства, — заявила глава ЦИК.

По ее словам, вопрос о назначении даты выборов будет вынесен на весеннюю парламентскую сессию. 


Лидия Ермошина добавила, что в разгар лета будет удобно проводить агитацию и уличные пикеты. 

Напомним, по закону выборы должны пройти не позднее 30 августа 2020 года.
Источник: sb.by
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