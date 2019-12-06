Шендерович: Лукашенко такой демагог, что наши все нервно курят...









— Александр Григорьевич Лукашенко демагог и популист с таким стажем, что наши все нервно курят в углу. Все. Поэтому он может целоваться в десны, а завтра занимать абсолютно суверенную позицию презрительную.





Он регулярно как та избушка: то к лесу передом, то к нам. То к Западу, то к нам. Он в эту игру играет с 1994 года. Если ничего не путаю. И играет блестяще. Он очень талантливый популист.





И он будет делать то, что нужно для укрепления его власти, в гробу он видел, что Беларусь, кстати говоря, что Россию. В равной степени абсолютно. Он занят укреплением своей власти.





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— Он популист. Очень сильный популист. И зубы об него обломают все. Что Запад, что Россия, разумеется. Вот и всё. И как только он берет все, что на этом этапе можно взять с России, выкачать из России, поцеловавшись в десна и говоря о славянской дружбе, он еще с Ельциным обнимался по поводу славянского единства.





Это все, как сказано в «Белом солнце пустыни»: давно тут сидим. Я просто помню еще то, что многие подзабыли. Это все 15 раз он проходил эти круги цирковые. И поэтому чего об этом говорить. Он популист и он занят сохранением и упрочением своей власти. Больше ничем. Занят этим вполне успешно.





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— А кто-нибудь пробовал посчитать, сколько сожрали нашего бабла, вот это все союзное государство Россия-Беларусь. Это все. Этот парламент. Бородин его возглавлял что ли. Может кто-то другой сейчас. Хотелось бы узнать зарплаты этих людей, оклады. Сколько вложено бабла и прожрано ими бабла. На теме союзного государства. Которого, разумеется, нет. Есть какое-то количество номенклатуры, которая с этого кормится. Очень жирно кормится.









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— Если Беларусь под нас легла бы, это для Путина решило бы вопрос сохранения, вопрос 24-го года, технологию сохранения личной власти. И тот, и другой думают о личной власти. Но это противоположные интересы.





Потому что главой 90-го субъекта федерации Лукашенко не станет. Вот и все. А дальше, как только попытаются выломать руки, он повернется на Запад и скажет, что российская агрессия. Вот и все. Завязываем с Лукашенко — не интересно. Тут все более-менее понятно.