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Лишь один депутат голосовал против: Андрейченко в четвертый раз стал спикером нижней палаты

Лишь один депутат проголосовал против избрания Владимира Андрейченко председателем нижней палаты парламента на четвертый срок.

Лишь один депутат голосовал против: Андрейченко в четвертый раз стал спикером нижней палаты
Его выбрали 6 декабря депутаты Палаты представителей 7-го созыва, которые собрались на свое первое заседание. 

Кандидатуру Андрейченко предложил Игорь Марзалюк. Других кандидатур не было. 

Это тот вопрос, где альтернатива не нужна, сказал депутат Тенгиз Думбадзе о Владимире Андрейченко. Результат: "за" проголосовали 109 депутатов, "против" - один.


Андрейченко 70 лет. Он - уроженец Лиозненского района Витебской области. В советские времена работал в партийных коммунистических организациях, был председателем колхоза, райисполкома, первым секретарем райкома КПБ. 

В начале 1990-х был депутатом Верховного Совета Беларуси, который восстановил государственную независимость нашей страны. 

В 1994-2008 годах Владимир Андрейченко возглавлял Витебский облисполком, был членом Совета Республики. 

В 2008-м он начал свою карьеру в Палате представителей. С того времени Владимир Андрейченко был ее председателем 4-го, 5-го и 6-го созывов. На парламентских выборах он "набирал" рекордные 85-86%.
Источник: euroradio.fm
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