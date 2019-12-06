Его выбрали 6 декабря депутаты Палаты представителей 7-го созыва, которые собрались на свое первое заседание.





Кандидатуру Андрейченко предложил Игорь Марзалюк. Других кандидатур не было.





Это тот вопрос, где альтернатива не нужна, сказал депутат Тенгиз Думбадзе о Владимире Андрейченко. Результат: "за" проголосовали 109 депутатов, "против" - один.









Андрейченко 70 лет. Он - уроженец Лиозненского района Витебской области. В советские времена работал в партийных коммунистических организациях, был председателем колхоза, райисполкома, первым секретарем райкома КПБ.





В начале 1990-х был депутатом Верховного Совета Беларуси, который восстановил государственную независимость нашей страны.





В 1994-2008 годах Владимир Андрейченко возглавлял Витебский облисполком, был членом Совета Республики.





В 2008-м он начал свою карьеру в Палате представителей. С того времени Владимир Андрейченко был ее председателем 4-го, 5-го и 6-го созывов. На парламентских выборах он "набирал" рекордные 85-86%.