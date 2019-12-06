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Румас: В документах для Лукашенко и Путина не упоминаются наднациональные органы

В документах, которые готовятся для подписания Александру Лукашенко и Владимиру Путину, не упоминаются наднациональные органы.

Такое заявление 6 декабря в Минске сделал премьер-министр Сергей Румас. По его словам, в "дорожных картах", которые готовят правительства Беларуси и России, нет политических вопросов — только экономические. Об отсутствии в "дорожных картах" политики Румас говорил и раньше.

На прошлой неделе много шума наделало высказывание белорусского посла в России Владимира Семашко на тему интеграции. Пресс-службе посольства пришлось заявить, что слова Семашко о планах создания общих парламента и правительства Беларуси и России вырваны из контекста.


6 декабря Сергей Румас летит в Сочи, где у него запланирована встреча с российским премьером Дмитрием Медведевым. Они будут согласовывать упомянутые "дорожные карты". По словам Румаса, осталось согласовать еще 16 вопросов. Лукашенко и Путин собираются встретиться 7 декабря.
Источник: euroradio.fm
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