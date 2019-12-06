Фильм NEXTA о Лукашенко признан в Беларуси экстремистским

Суд уже состоялся, постановление вынесено, официальное решение появится на следующей неделе, об этом сообщил в своем телеграм-канале журналист Артем Гарбацевич.





Он пишет, что рассмотрение дела инициировало МВД.













Республиканская экспертная комиссия, которая занимается рассмотрением таких вопросов, подтвердила «Нашей ниве», что заседание действительно состоялось.





«Долго сидели, высказывались различные мнения, насколько я помню, в итоге не все проголосовали одинаково», — рассказал один из участников совещания. В конце концов, члены комиссии все же признали фильм «Лукашенко: уголовные материалы» экстремистским.





Напомним, блогер NEXTA выложил фильм на своем канале в Youtube в конце октября. Он вышел на первое место в трендах Беларуси уже спустя сутки после публикации. На сегодня фильм набрал почти 1,9 миллионов просмотров.









В фильме пересказываются известные факты о семье Лукашенко, первых выборах, митинге на Площади Независимости в 2010 году, взрыве в метро, попытке запустить аккумуляторный завод в Бресте, БелАЭС и многом другом.





"Подарок" от Илона Маска и "стихи" Василя Быкова в нем вспоминаются тоже.