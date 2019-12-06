Зачем Лукашенко встречался с депутатами?

Выход Лукашенко к депутатам должен выполнить роль дополнительной легитимации Национального собрания. Именно потому, что легитимность этого института в глазах и белорусского населения, и международных субъектов — сомнительна.





Впервые Александр Лукашенко пришел в парламент на границе двух каденций и выступил с речью перед новыми и прежними депутатами в 2016 году. Тогда он предложил сделать такие встречи традиционными. И вот новое выступление перед новым и старым составом Национального собрания.





Сам факт примечателен. С чего вдруг? Нынешний парламент и по статусу, и по составу мало отличается от того, который был до 2016 года. Но раньше Лукашенко относился к этому институту как к пятому колесу в государственной телеге. А теперь вот уже второй раз приходит к депутатам.





Я бы объяснил эту перемену двумя причинами. Прежде всего следует отметить, что недоверие к белорусским выборам с каждым годом увеличивается. Благодаря интернету все больше людей узнает, как реально «выбираются» депутаты. Плюс к тому — довольно жесткие выводы сделала миссия наблюдателей ОБСЕ.





И Лукашенко старается как-то нейтрализовать это негативное впечатление от прошедшей избирательной кампании. Обратите внимание, в последнее время ему приходится регулярно оправдываться. Он обращается к избирательной тематике каждый раз, когда появляется на публике, порой даже не совсем к месту. Вот даже выступая в парламенте Сербии, он оправдывался за выборы.









Поэтому нынешний выход к депутатам должен выполнить роль дополнительной легитимации Национального собрания. Именно потому, что легитимность этого института в глазах и белорусского населения, и международных субъектов сомнительна.





Второй момент. Поскольку социально-экономическая ситуация в стране сложная, то Лукашенко хотел бы разделить ответственность с депутатами. Из его выступлений следует, что во всем плохом виноваты правительство, местная вертикаль, директорат. Ну, а теперь стоит прицепить к этому и депутатов. Мол, и они недорабатывают.





Что касается содержания выступления. Прежде всего, обратил бы внимание, что новая Конституция будет на повестке дня этого состава парламента. То есть, кажется, все же процесс этот запускается в практическую плоскость.





Все ждали, что скажет Лукашенко о переговорах с Путиным 7 декабря. Ведь по этому поводу среди политизированной публики большой ажиотаж. Можно было ожидать, что он выставит жесткие условия, повысит ставки, чтобы потом можно было что-то уступить.





Но белорусский правитель решил сильно не дразнить медведя. Наоборот, скорее стремился задобрить («Российская Федерация — наш стратегический партнер, и там живут наши братья»). Даже защищал Путина («Сегодня на президента Путина давление очень жесткое. И притом уже из близкого окружения, антибеларусского»). Короче говоря, царь не виноват, это все бояре.





в сербском парламенте, Лукашенко вдохновляюще доказывал, что народ не поддержал оппозицию, поэтому она не попала в Палату представителей. А теперь, на встрече со своими депутатами, он фактически признался, кто на самом деле сформировал состав этой палаты: Выступая





«Я как ответственный за деятельность ветвей власти по Конституции должен был возглавить работу по формированию нашего парламента. Это мой долг». Кто бы сомневался.





Также обратил бы внимание еще на один интересный тезис. Лукашенко сказал, что нужно «постепенно переходить от патерналистской модели», в которой государство берет на себя решение всех проблем человека, к другой модели, «чтобы человек мог самостоятельно решать свои проблемы».









Да, деньги заканчиваются, наступают нелегкие времена, поэтому государство сбрасывает с себя бремя социальной ответственности.