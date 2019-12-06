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Румас и Медведев встречаются сегодня в Сочи

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас направится с рабочим визитом в Сочи в пятницу


Встреча Сергея Румаса с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым запланирована в пятницу: основной темой грядущего обсуждения станет ход работы по согласованию дорожных карт по "интеграции", передает sputnik.by.

Напомним, ранее посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что стороны согласуют оставшиеся дорожные карты в рамках "интеграции" до 7 декабря. 

Минувшие переговоры премьеров прошли в Москве 19 ноября. Итогом общения, которое продолжалось семь часов, стало согласование значительной части дорожных карт, однако несколько нерешенных вопросов осталось, в том числе главные вопросы по нефти и газу.


По словам главы Беларуси Александра Лукашенко, не удалось прийти к соглашению даже по "грязной" нефти, не говоря уже о других, более серьезных вопросах.
"Белорусский партизан"
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