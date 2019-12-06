День назад в Центральном суде рассмотрены 8 административных дел, заведенных на активистов по ст 23.34 и 17.1 КоАП. Общая сумма штрафов составила 7650 рублей.





Результаты судов, которые прошли в Мозыре и Бресте выясняются.

Что известно правозащитникам сегодня?

Максим Винярский, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по части 3 ст. 23.34 ч.1 КоАП; Суд Московского района Минска. Начало в 9:15.





Анастасия Гусева, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Московского района Минска. Начало - 10:15;





Артем Черняк, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Московского района Минска. Начало - 10:15;





Евгений Афнагель, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Московского района Минска. Начало - 10:15;





Ольга Николайчик, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Московского района Минска;





Дмитрий Козлов, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по части 1 ст. 23.34 ч.1 КоАП; Суд Московского района Минска; Начало - 10:15;





Андрей Войнич, составлен протокол по ст. 23.34 ч.1 КоАП. Суд Московского района Минска. Начало - 14.15.





Наталья Самотыя, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по части 1 ст. 23.34 ч.1 КоАП; Суд Московского района Минска. Начало в 14.15.



