Продолжение позорной эпопеи: 6 декабря - суды над участниками мирных собраний Суд Московского района Минска
Суд Московского района Минска начинает 6 декабря серию административных процессов над участниками предвыборных пикетов и митингов, состоявшихся в столице в ноябре.
День назад в Центральном суде рассмотрены 8 административных дел, заведенных на активистов по ст 23.34 и 17.1 КоАП. Общая сумма штрафов составила 7650 рублей.
Результаты судов, которые прошли в Мозыре и Бресте выясняются.
Что известно правозащитникам сегодня?
Максим Винярский, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по части 3 ст. 23.34 ч.1 КоАП; Суд Московского района Минска. Начало в 9:15.
Анастасия Гусева, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Московского района Минска. Начало - 10:15;
Артем Черняк, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Московского района Минска. Начало - 10:15;
Евгений Афнагель, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Московского района Минска. Начало - 10:15;
Ольга Николайчик, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Московского района Минска;
Дмитрий Козлов, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по части 1 ст. 23.34 ч.1 КоАП; Суд Московского района Минска; Начало - 10:15;
Андрей Войнич, составлен протокол по ст. 23.34 ч.1 КоАП. Суд Московского района Минска. Начало - 14.15.
Наталья Самотыя, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по части 1 ст. 23.34 ч.1 КоАП; Суд Московского района Минска. Начало в 14.15.
09:42 06/12/2019
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