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Продолжение позорной эпопеи: 6 декабря - суды над участниками мирных собраний Суд Московского района Минска

Суд Московского района Минска начинает 6 декабря серию административных процессов над участниками предвыборных пикетов и митингов, состоявшихся в столице в ноябре.

День назад в Центральном суде рассмотрены 8 административных дел, заведенных на активистов по ст 23.34 и 17.1 КоАП. Общая сумма штрафов составила 7650 рублей.

Результаты судов, которые прошли в Мозыре и Бресте выясняются.

Что известно правозащитникам сегодня?

Максим Винярский, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по части 3 ст. 23.34 ч.1 КоАП; Суд Московского района Минска. Начало в 9:15.

Анастасия Гусева, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Московского района Минска. Начало - 10:15;

Артем Черняк, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Московского района Минска. Начало - 10:15;

Евгений Афнагель, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Московского района Минска. Начало - 10:15;

Ольга Николайчик, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Московского района Минска;

Дмитрий Козлов, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по части 1 ст. 23.34 ч.1 КоАП; Суд Московского района Минска; Начало - 10:15;

Андрей Войнич, составлен протокол по ст. 23.34 ч.1 КоАП. Суд Московского района Минска. Начало - 14.15.

Наталья Самотыя, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по части 1 ст. 23.34 ч.1 КоАП; Суд Московского района Минска. Начало в 14.15.
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